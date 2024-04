Diego Maradona Jr liquidó a Coppola: “Es un mentiroso y un cobarde”

Desde Nápoles rompió el silencio Diego Maradona Jr, el hijo italiano del mejor jugador de todos los tiempos, junto a Leo Messi, y destrozó a Guillermo Coppola.

También el hijo de Diego remarcó que a su papá “lo mataron” y destacó que no va a descansar hasta ver a todos los responsables presos.

Contra Coppola:

“A Coppola no lo puedo perdonar. Dijo que no me conocía, que no conocía a mi vieja. Esto es ser mentiroso y cobarde. Por suerte de él nunca más me lo crucé. No vi su serie, yo veo cosas mas interesantes”.

Tristeza por la muerte de su papá:

“A veces tengo días de mucha tristeza. Todo acá me hace recordar a él. Fue, es y será siempre el mejor de todos los tiempos, no encuentro otra persona más importante que mi viejo”.

“Lo mataron”:

“Ustedes saben que cuando pasó yo estaba internado por covid, una de las cosas más feas de mi vida fue no poder estar con mi viejo cuando falleció. Son días que uno no se espera… yo no me lo esperaba. Días que no quiero volver porque son muy dolorosos”. “Espero que se haga justicia. A papá lo mataron. No voy a parar hasta que no los vea en cana. Voy a luchar hasta el último día de mi vida”.

(NA)