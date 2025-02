Marcelo Gallardo dejó fuera de la convocatoria para el viaje a San Juan a dos referentes de River. Ignacio Fernández y Leandro González Pírez no estarán presentes en el duelo ante San Martín.

La extensión del plantel puede ser una de las razones detrás de esta decisión. Ni Fernández ni González Pírez han tenido protagonismo en la temporada: el mediocampista de 35 años solo jugó un partido, mientras que el defensor de 32 siempre quedó en el banco. "No me gusta tener jugadores contentos porque no juegan", afirmó Gallardo, dejando claro que la competencia interna es clave para mantenerse en el equipo.

El mediocampo repleto de alternativas

El caso de Fernández se explica por la cantidad de opciones en su puesto. Santiago Lencina tuvo una gran actuación ante Lanús y se suma a una lista de mediocampistas que incluye a Maximiliano Meza, Rodrigo Aliendro, Santiago Simón, Gonzalo Martínez, Manuel Lanzini y el regreso de Franco Mastantuono. Con tantas variantes, la decisión de prescindir de Fernández parece estar ligada a una cuestión de prioridades tácticas.

Leandro González Pírez tampoco atraviesa un buen momento en la consideración del Muñeco. Como cuarto marcador central, se ubica detrás de Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta y Paulo Díaz. Hasta ahora, Gallardo había llevado al menos cuatro zagueros a cada partido, pero en esta ocasión solo convocó a tres.

La apuesta por los juveniles

Mientras algunos referentes quedan afuera, dos promesas del Sudamericano Sub-20 se suman a la convocatoria. Ian Subiabre y Franco Mastantuono, recién reintegrados a los entrenamientos, viajarán a San Juan como alternativas en ataque. La apuesta del Muñeco por la juventud deja en evidencia su búsqueda de frescura y dinamismo en el equipo.

Con estas sorpresivas ausencias y la presencia de los juveniles, la lista de River para enfrentar a San Martín queda conformada de la siguiente manera:

Arqueros: Franco Armani, Ezequiel Centurión, Lucas Lavagnino.

Defensores: Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Milton Casco, Enzo Díaz, Agustín Sant'Anna.

Mediocampistas: Santiago Simón, Rodrigo Aliendro, Maximiliano Meza, Gonzalo Martínez, Manuel Lanzini, Santiago Lencina, Franco Mastantuono.

Delanteros: Miguel Borja, Pablo Solari, Facundo Colidio, Claudio Echeverri, Ian Subiabre.

River viaja a San Juan con un plantel renovado y decisiones que dan que hablar. ¿Será el inicio de una nueva etapa en el ciclo Gallardo?