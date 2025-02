La UEFA Champions League 2025 entra en su fase decisiva con los octavos de final ya definidos. El sorteo realizado este viernes en la sede de la UEFA trajo enfrentamientos electrizantes, con duelos históricos, reencuentros esperados y la promesa de una competencia apasionante.

Los cruces de octavos de final

Los 16 equipos clasificados ya conocen su camino en la competencia más prestigiosa de Europa a nivel de clubes. Los emparejamientos son los siguientes:

París Saint-Germain vs. Liverpool

Real Madrid vs. Atlético de Madrid

Feyenoord vs. Inter

Borussia Dortmund vs. Lille

Brujas vs. Aston Villa

PSV vs. Arsenal

Bayern Múnich vs. Bayer Leverkusen

Benfica vs. Barcelona

Fechas de los octavos de final

La UEFA confirmó el calendario de esta fase, con los partidos de ida programados para el 4 y 5 de marzo, mientras que la vuelta se jugará el 11 y 12 de marzo. Como es habitual, los equipos que lograron una mejor clasificación en la fase liga jugarán la ida como visitantes, buscando cerrar la serie en casa.

Los duelos más destacados

El clásico madrileño: Real Madrid vs. Atlético de Madrid

El sorteo nos dejó un choque explosivo entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, reedición de las finales de 2014 y 2016, ambas ganadas por los blancos. El derbi madrileño promete ser una serie caliente, con los dirigidos por Ancelotti envalentonados tras eliminar al Manchester City, mientras que el equipo del Cholo Simeone llega con una gran campaña en la fase liga.

PSG vs. Liverpool: un duelo de titanes

Otra eliminatoria de alto impacto enfrentará al París Saint-Germain contra el Liverpool. Los franceses, que tuvieron que jugar el repechaje, se medirán ante un conjunto inglés que brilló en la fase liga y llega como uno de los favoritos. Uno de los grandes candidatos quedará fuera temprano en el torneo.

Barcelona vs. Benfica: un duelo con historia

El Barcelona de Hansi Flick tendrá una serie complicada contra el Benfica, equipo al que venció en un infartante 5-4 en la fase de grupos. El cruce tiene un condimento especial, ya que en el último duelo se generó una fuerte trifulca entre los jugadores en el túnel de vestuarios.

Bayern Múnich vs. Bayer Leverkusen: duelo alemán

El Bayern Múnich, líder de la Bundesliga, se verá las caras con el Bayer Leverkusen, equipo que fue subcampeón de la última Europa League. Este enfrentamiento entre clubes alemanes promete una serie muy pareja, con ambos equipos con argumentos de sobra para avanzar.

Calendario completo de la Champions League 2025

Octavos de final: 4/5 y 11/12 de marzo

Cuartos de final: 8/9 y 15/16 de abril

Semifinales: 29/30 de abril y 6/7 de mayo

Final: 31 de mayo en Múnich

Los equipos clasificados y sus trayectorias

Los equipos que lograron su pase a octavos llegan con recorridos muy distintos. Liverpool, Barcelona y Arsenal fueron los tres primeros de la fase liga, mientras que equipos como el Real Madrid y el PSG debieron jugar playoffs para llegar hasta esta instancia.

Entre las sorpresas se destacan el Club Brujas y el Lille, que eliminaron a rivales de peso y buscarán seguir haciendo historia en el torneo.

Expectativa y lo que viene

Con duelos de alto voltaje, la Champions League 2025 promete espectáculo y emociones hasta el último minuto. Los hinchas ya cuentan los días para una de las etapas más vibrantes del certamen.