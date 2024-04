-Un sector del radicalismo referenciado en Facundo Manes y en Martín Lousteau bajó ayer a dar quórum en la sesión especial de Diputados. Usted fue parte de ese grupo. Y subió una postal muy gráfica a sus redes donde mostraba su presencia en la Marcha Federal Universitaria y su participación en la Cámara baja. ¿Por qué le pareció importante estar presente en el recinto para que se pudiera llevar adelante la sesión donde, entre otros puntos, se iba a tratar el financiamiento universitario?

En primer lugar, a nosotros nos parece que tiene que haber la menor distancia posible entre lo que pasa en las bancas y lo que vive a diario la gente. Me sumé en diciembre al Congreso y tengo muy presente la agenda de coherencia y de sentido común que se le reclama a la política.

Dicho esto, la marcha del martes fue de una contundencia y de una claridad tan esperanzadora que me pareció extremadamente inapropiado, injusto, que mediaran pretextos de tipo partidarios para no sentarse a debatir.

Mi partido tiene una trayectoria histórica con la educación pública y no podía ausentarse. Después está la mirada de quienes entienden que es más importante seguir peleando con algún bloque por encima de esta lucha, pero no comparto ese criterio. Hay que sentarse en todas las sesiones, decir qué es lo que creés y trabajar. Estamos llegando a mayo y no hemos aprobado ninguna ley, y eso no es positivo.

-¿Y por qué se da esto? ¿Por mezquindad política? ¿Por intereses cruzados?

Todavía sigue muy latente el divorcio de la política con la gente. Ayer un diputado dijo algo que me encantó: durante años la educación no era algo para que nos tiráramos de los pelos entre unos y otros porque uno llevaba a su hijo a la puerta del colegio y le confiaba al Estado su enseñanza. Ahora se deterioró el debate por la educación pública.

El tema no es mío, es de todos, sentate en la banca y debatí porque dentro de un par de meses van a faltar recursos para el sistema educativo universitario más importante del mundo.

-Teniendo en cuenta este análisis, ¿qué balance puede hacer del gobierno de Javier Milei?

Han sido momentos muy duros y con un diagnóstico de parte del gobierno bastante reduccionista. Entiendo la ansiedad con la que carga por obtener resultados, pero creo que los verdaderos responsables del mejoramiento de los números que se intentaron exhibir son los argentinos porque están resistiendo, achicándose, con una enorme madurez. En estos meses hemos visto a amigos que empiezan a cargar con despidos o gente que cuando está en la cola del supermercado tiene que dejar productos.

Estoy convencido que la agenda para ordenar la macroeconomía es crucial, pero tiene que hacerse con la variable social adentro. Me parece que el gobierno tiene una licencia más corta de la que cree porque todavía nos esperan los efectos de la recesión económica y los tarifazos de los servicios. La realidad se va a volver más compleja y me gustaría que el Ejecutivo tome nota de eso.

-Hasta el momento no tomó nota del reclamo histórico de la Marcha Federal Universitaria…

Claro, y es la primera gran manifestación que no viene de la política porque llegaban a las estaciones de trenes gente de todos lados que no tenía una cultura partidaria puntual, incluso gente que votó a Milei. Y hablo de votos porque parecería que el gobierno sigue en campaña, es el único lenguaje que entiende.