La ex ministra de Desarrollo Social de Horacio Rodríguez Larreta María Migliore cuestionó la publicación del mandatario porteño Jorge Macri sobre un operativo de limpieza que incluía una foto del antes y después, en el que solo habían sacado a una persona en situación de calle.

"Las personas no son basura, no son descartables. No son algo que tenemos que 'limpiar'”, sostuvo Migliore.

“Una persona en situación de calle es alguien que además de estar en situación de pobreza perdió toda vinculación familiar, social, que está atravesando una situación de mucho dolor. Entonces, no podemos hablar y mostrarlas como si fueran un objeto a mover para limpiar un lugar. Eso no ayuda a cambiar su situación. El enfoque es otro, uno que no deshumanice”, subrayó la ex funcionaria.

En su cuenta de la red social X agregó: “Porque la calle no es un lugar para vivir. Para nadie. Nunca”.

