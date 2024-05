-Lo que pregona el gobierno nacional es libertad y hoy ustedes están acompañando desde el vecinalismo el esfuerzo de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo se esta alineando el espacio en estos tiempos difíciles?

Si el vecinalismo hubiera sido inteligente podría haber tenido un armado con 70 u 80 municipios y competido con boleta provincial propia. A mi me tocó ganar, también a Arturo Rojas en Necochea, a Carlos Bevilacqua en Villarino, a Matías Nebot en Saavedra, y otros que no ganaron pero ingresaron concejales en sus municipios.

Hoy no hay un armado vecinalista de cara a las próximas elecciones. Yo veo a dirigentes nacionales más preocupados en lo que va a pasar en el 2025 que en lo que está sucediendo ahora, yo estoy lejos de eso, hoy quiero que el municipio esté ordenado. En la campaña dije que iba a trabajar con el Presidente y el gobernar que ganaran y es lo que estoy haciendo.

Con la Provincia estamos teniendo algún acercamiento y esperemos que sea con mayor agilidad a futuro porque, la verdad, es que necesitamos recursos porque dependemos de la coparticipación y de las tasas y, si no tenés ingresos extras para hacer obras, no hay forma de que la ciudad progrese.

Esperemos que el gobierno nacional de marcha atrás con la paralización de la obra pública. Escuchaba a (Miguel Ángel) Pichetto decir que esto de “cero obra pública” no se puede sostener en el tiempo y pienso lo mismo porque las rutas nacionales van a ser un desastre, hoy no se corta el pasto en la autovía Mercedes-Luján, por ejemplo. Es imposible que un Estado funcione con cero gastos.

-Cuando empezó el gobierno de Milei mucho se hablaba de que cuánto podría durar sin estructura política, enfrentándose con la dirigencia política. Hoy parecen que las aguas están más calmas. ¿Qué opina?

Los gobiernos tienen que empezar y terminar, me parece que sería muy malo para la democracia que un gobierno termine a meses de iniciar. La sociedad argentina está haciendo un gran esfuerzo y los dirigentes también tendremos que hacer un gran esfuerzo para que esto se sostenga.

Sin embargo, creo que solo con solucionar lo económico no va a alcanzar porque si tenés enfrenamientos con todos en algún momento se te va a complicar la gestión. Si esto sigue así va a pasar como cuando Cristina (Fernández) terminó y gano (Mauricio) Macri, Macri terminó y ganó (Alberto) Fernández, Fernández terminó y ganó (Javier) Milei. Vamos de cuatro en cuatro años y todos sabemos que es ese tiempo nadie va a arreglar lo que viene complicado hace cuatro décadas.

Ojalá que se concrete el acuerdo nacional del que tanto se habló y que el gobierno cambie su metodología y primen quienes tienen experiencia política, como Guillermo Francos, y logren estabilizar la gestión desde lo social y lo económico.

-Mucho se habla de la palabra libertad y algunos piensan en la idea de modificar las leyes para que los intendentes vuelvan a ser reelectos. ¿Cómo ve esto?

Yo creo que hay intendentes muy jóvenes que tienen dos mandatos y podrían tener la posibilidad de un tercero, a mí particularmente no me interesa. Ahora bien, si tenés gobernadores en el norte que tienen siete u ocho mandatos, intendentes que han estado 24 años en el poder porque la gente los eligió, no lo veo mal. Me parece que si el intendente es bueno, cumple con sus vecinos, trabaja austera y transparentemente está perfecto que vuelva a presentarse. Para mí este es el ultimo mandato, sin ninguna duda. Lo que cada uno haga si la ley se lo habilita bienvenido sea.

