-Me gustaría volver algunos días atrás para conocer su lectura política del paro nacional del 9 de mayo contra el gobierno de Javier Milei.

Creemos que efectivamente el paro se hizo sentir, vimos las estaciones de trenes, de ómnibus y muchas de las principales fábricas de este país paradas. La adhesión del transporte permitió a muchos monotributistas, a muchos trabajadores precarios, poder adherirse al paro. Fue muy fuerte, se hizo sentir y se notó quiénes somos los que movemos al mundo: las fábricas pueden funcionar sin sus patrones, pero sin el que prende la máquina, el que cambia el tornillo, no puede funcionar.

La CGT y la CTA no dijeron cuál es la continuidad de este plan de lucha, por eso, desde nuestro lugar estamos exigiendo que ahora mismo se convoque a un paro de 36 horas el día que se trate la Ley Bases en el Senado porque es una ley absolutamente antiobrera, regresiva, que ataca el conjunto del derecho de los trabajadores.

-La Ley Bases que ahora se está discutiendo en las comisiones del Senado posiblemente regrese a Diputados con algunas modificaciones. ¿Cómo impactará en el pueblo trabajador en caso de aprobarse?

Myriam Bregman se preguntaba “¿Cómo escondés un elefante entre muchos elefantes?”, acá pasa algo similar porque la Ley contiene un paquete de ataques uno más grave que el otro al conjunto de los trabajadores: busca hacer trabajar a las mujeres hasta diez días antes de parir, establece la indemnización al estilo UOCRA, apunta a las moratorias jubilatoria. Estos son algunos de los ataques que nos están imponiendo con esta Ley Bases, mientras son impresionantes los beneficios impositivos que les dan a los grandes empresarios, a los dueños de este país, a los que ponen la plata afuera, y esa es la plata que se le quita a los jubilados, a los trabajadores, a los cuentapropistas.

También denunciamos al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) , que no hace ni más ni menos que condonar cualquier tipo de deuda que tengan estos inversores, darles beneficios impositivos y el blanqueo de capitales lo que permite que Argentina sea un lugar propicio para que negocios como el narcotráfico vengan a blanquear su dinero.

Es una ley antiobrera, regresiva, que tiene más que ver con una colonia que con un país por el que peleamos, donde los trabajadores podamos tener derechos, con un salario que alcance para vivir, vacaciones, obra social y aguinaldo que hoy está privado para un enorme sector.

Estamos en una situación muy grave y creemos que el debate en Diputados sirvió para que se conozca el contenido de esa ley y ahora tenemos que estar en la calle porque hay que impedir que se apruebe en el Senado. Por la presión que pudimos hacer desde la calle no es la ley inicial que quería Milei, pero es un ataque enorme al conjunto de la clase trabajadora, en un momento donde ya no soportamos un ataque más, donde el salario no alcanza.

-Mencionaba a Christian Castillo, legislador nacional, quien en su intervención en el debate por la Ley bases en Diputados dijo que la Izquierda no es lo viejo, como ciertos sectores quieren hacer creer, sino que es lo nuevo. Para usted, ¿qué es la Izquierda?

Nos vienen atacando desde el gobierno de Javier Milei y sus aliados, como Patricia Bullrich y José Luis Espert, diciendo que la Izquierda nunca funcionó, haciendo ideología de odio, lo hemos visto de manera muy cruda con el crimen lesboodiante de Barracas, del que el Estado es absolutamente responsable porque sus funcionarios no paran de hacer declaraciones como que la ESI adoctrina o poniéndose en contra de las mujeres en su derecho a decidir.

Este odio contra la Izquierda generó en un enorme sector de jóvenes que empiecen a conocer las ideas del socialismo que plantea, por ejemplo, que los medios de producción los manejen los trabajadores y las trabajadoras en función de sus necesidades. En Argentina hay un 30 por ciento de comida que se tira cuando tenemos desnutrición infantil, cuando tenemos 60 por ciento de los pibes por debajo de la línea de la pobreza, el capitalismo es absolutamente irracional.

El gobierno de Javier Milei profundizó situaciones que ya existían, pero mucho tiene que ver su llegada al poder la debacle de los diferentes gobiernos, el defraude que sintieron millones con Alberto Fernández, antes con Mauricio Macri, antes con Cristina Fernández. Hace mucho que un enorme sector de la población ha perdido sus derechos y la Izquierda tiene que ver con cambiar las prioridades, pregonar valores de solidaridad, de colectividad, de democracia directa que empiezan a calar en un sector de la juventud a partir del ataque constante.

Ayer nomás vimos cómo de manera absolutamente ilegal allanaban domicilios, comedores barriales, casas de compañeros de organizaciones sociales en un intento persecutorio para amedrentar a las organizaciones sociales cuando es la ministra Sandra Pettovello la que no está mandando comida a los comedores, algo que es un crimen total porque en los barrios hay hambre.

-Laura, por último, en esta coyuntura social y económica tan compleja que usted describe, ¿cómo imagina los próximos meses?

Venimos de dos importantes hechos políticos que cambiaron la dinámica del gobierno, la subjetividad de trabajadores y trabajadoras, jóvenes y movimientos de mujeres que empiezan a involucrarse en la política de otra manera. El primero fue, sin lugar a dudas, la marcha universitaria en defensa de la educación pública, fue la manifestación más grande de las ultimas décadas; y el segundo hecho fue el paro del 9 de mayo porque fue contundente, mostró la potencia de la clase obrera. Estas dos manifestaciones muestran que si los obreros y los estudiantes se unen en pos de un programa común para defender los salarios, los derechos de las juventudes e ir por más, tienen muy buen horizonte.

Nuestro primer desafío es que la Ley Bases no pase por el Senado, sabemos que están en el medio de porteo y es posible que vuelva a Diputados, no nos importa dónde esté la ley, no queremos que se apruebe y vamos a estar en la calle en primera línea enfrentándola.

La situación se empieza a poner muy compleja, por arriba ellos tienen una crisis política muy grande, depositan mucho en que salga la Ley, pero esto recién empieza: hay muchos jóvenes que votaron a Milei y ahora ven que fue una estafa electoral, que la casta eran ellos, que este ajuste contra la casta era, ni más ni menos, que tarifazos, motosierra, licuadora, que no te alcance el mango para nada. La situación es muy crítica para un enorme sector de la población, estamos hablando de un 60 por ciento de pobreza y eso es algo que nunca vivimos en nuestro país del fin de la dictadura para acá.

Creemos que el "Cordobazo", ese momento revolucionario de la Argentina, que fue la insurgencia de la clase obrera y de los estudiantes, donde se planteó de verdad la posibilidad de dar vuelta todo, puede estar más cerca de los que muchos piensan. Tenemos que unificar las luchas, coordinarlas y es importante imponerles a las burocracias sindicales un verdadero plan de lucha para ponerle fin al gobierno de Milei.