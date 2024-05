El Frente Renovador apuntó contra Caputo por los despidos

Eduardo Setti no ve señales de recuperación si seguimos por este camino.

Eduardo Setti no ve señales de recuperación si seguimos por este camino.

El Frente Renovador (FR) emitió hoy un comunicado en el que advierte que el país “se hundirá en la pobreza” si el ministro de Economía, Luis Caputo, no detiene la “ola de despidos” en el sector privado.

La agrupación fundada por Sergio Massa y presidida por el diputado nacional Diego Giuliano puso como ejemplos las desvinculaciones de más de un millar de empleados de la grifería FV y de más de 150 trabajadores de la cadena de supermercados Chango Más. “La misma situación se atraviesa en Whirlpool, donde 60 empleados fueron despedidos de su planta de Pilar por la caída abrupta en ventas”, añade el texto, que también menciona los despidos en Fate.

“El deterioro del poder adquisitivo de los argentinos repercute directamente en la disminución de compra, y como resultado hay fábricas con apagones, máquinas sin funcionar y miles de trabajadores suspendidos y despedidos. A partir de los datos brindados por la propia Secretaria de Trabajo de la Nación, desde el comienzo de la era Milei ya hay 150.000 puestos de trabajo menos y una pérdida de 94.000 empleos en el sector privado”, abunda el comunicado del FR.

“Si Caputo no frena esta ola de despidos en el privado, Argentina se hundirá en la pobreza”, advirtió el partido.

“El gobierno define a la recesión como remedio de la inflación. La principal consecuencia de la recesión es tener salarios sin ajuste por inflación, deteriorando el poder adquisitivo de los trabajadores. Además, los empresarios al no poder encontrar horizonte de recuperación empiezan a despedir ante la poca demanda de sus productos”, explica Eduardo Setti, ex secretario de Finanzas, citado en el texto. “No hay incentivos del sector público ni privado local como para motorizar una recuperación en ‘V’ y considero que la puesta del actual gobierno está enfocada en el sector externo, que por el momento no da señales de invertir en la economía real de Argentina.”