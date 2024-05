¿Nueva fecha para el Pacto de Mayo?: “Podría hacerse el 20 de junio en Rosario”

El ministro del Interior, Guillermo Francos, dijo que el Pacto de Mayo -originalmente previsto para el 25 de este mes-, podría ser el 20 de junio en Rosario, Santa Fe.

En diálogo con TN dijo que el debate por Ley Bases "viene un poco demorado" y agregó: "Tal vez lo que no hicimos y debimos hacer, es tratar en conjunto en ambas cámaras, simultáneamente, y ahí, a lo mejor, nos quedó poco tiempo para discutir en el Senado. También hablé mucho con los gobernadores y con los senadores, pero no sobre el texto de la Ley, sino solamente sobre las ideas generales”.

Respecto del controvertido Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI), el ministro de Javier Milei señaló que el presidente de YPF, Horacio Marín, dio una conferencia en Nueva York y dijo que "sin RIGI no habrá plantas de licuefacción de gas". "Hay una empresa que desde el gobierno anterior venía conversando en su interés de invertir en la Argentina”, dijo.

“No invirtió en el gobierno anterior porque no había condiciones. Petronas quiere invertir en gas licuado en la Argentina. Sin RIGI no hay Petronas y no hay plantas de licuefacción de gas, porque son inversiones muy grandes en un país que no generó confianza hasta ahora en el mundo”, sostuvo.

“¿Por qué nosotros siempre estamos con esa visión maniquea de pensar que todos quieren venir a robarnos?todos quieren venir a robarnos. Uno tiene que poner las reglas, pero vienen a hacer negocios que a la Argentina le convienen. Entonces, la soberanía no se mide por eso”, finalizó Francos.

¿Qué rol debería adoptar la oposición ante las medidas de Javier Milei? Colaborativa Confrontativa