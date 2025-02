Tensión en la política bonaerense: ¿se suspenden las PASO y se desdoblan las elecciones?

La polémica sobre el destino de las PASO en la Provincia de Buenos Aires se vive a flor de piel. Con el lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro, encabezado por Axel Kicillof, el peronismo bonaerense se encuentra dividido y la urgencia de definir el escenario electoral se vuelve inaplazable. Mientras el Ejecutivo y sectores de la Legislatura discuten si suspender o sostener las PASO –o incluso optar por un desdoblamiento–, el debate se torna en un choque de intereses y estrategias que podría reordenar el mapa político de la provincia.

El debate se enciende: ¿Suspender o mantener las PASO?

La irrupción del Movimiento Derecho al Futuro

El surgimiento del Movimiento Derecho al Futuro el pasado sábado sacudió todas las estanterías del peronismo bonaerense. Con Kicillof a la cabeza, este nuevo espacio no solo se presenta como un ente anti-Milei, sino que también cuestiona el destino de las PASO. “El pueblo pide que se bajen las PASO”, reza el ambiente, mientras la urgencia por definir el sistema electoral se impone como prioridad para avanzar en el desarrollo del escenario electoral.

Declaraciones del ministro Carlos Bianco

El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, se pronunció de forma contundente sobre el tema: “En todos lados dieron de baja las PASO, lo más razonable hoy es que se bajen en Provincia; las PASO perdieron su razón de ser, que era fortalecer el sistema de partidos. La boleta única se llevó puesto todo eso y creo que el pueblo hoy está pidiendo que se bajen.”

Bianco enfatizó además: “Primero hay que definir, y lo tiene que hacer la Legislatura, qué va a pasar con las PASO. Se eliminaron a nivel nacional, pero en la Provincia están establecidas por ley y eliminarlas, suspenderlas o sostenerlas, es un resorte del Legislativo. El gobernador, y nosotros desde el Ejecutivo, pedimos a la Legislatura que rápidamente tome una decisión al respecto porque obviamente cambia todo el escenario.”

Reacciones en la Legislatura y el escenario político

Llamados a definir el futuro electoral

La incertidumbre no solo recae en el Ejecutivo. El presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, Alexis Guerrera, puntualizó: “Para seguir evitando confusiones, sería bueno que el Ejecutivo nos plantee cuál es el escenario que quiere”.

Diversas fuentes desde el entorno de calle 53 subrayaron que “la Legislatura nunca se cortó sola” y que, históricamente, siempre se dio tratamiento a lo que pretendió el gobernador. La presión por una definición se hace más intensa ante la posibilidad de que, si se quisiera tratar el cambio de la ley en sesiones extraordinarias antes del 5 de marzo, se requieran los dos tercios de los votos.

Posturas internas y confrontaciones

Dentro del peronismo bonaerense se abren cruces internos. Mientras algunos sectores –como parte del PRO, La Libertad Avanza, la Coalición Cívica, ciertos grupos peronistas, libertarios y radicales díscolos– abogan por la suspensión de las PASO, otros, como el sector de la Unión Cívica Radical alineado con el Comité Provincia, rechazan esa idea.

En una cumbre celebrada este último viernes en la Gobernación, en la que participaron el gobernador Kicillof, su vice Verónica Magario, ministros y representantes de la “mesa política” como Andrés Watson y Fernando Espinoza, se debatió intensamente la realización o no de las elecciones primarias. Un funcionario destacó: “Si ya se bajaron en Nación y en 15 provincias, no tiene demasiado sentido sostenerlas, es darle de comer al discurso de Milei.”

Aunque no se emitió una definición tajante, se coincidió en que durante la próxima semana “habrá movimientos” que definirán la postura del oficialismo.

Desdoblamiento electoral: ¿Una solución viable?

Propuestas y rechazos en el escenario electoral

El mayor bastión del peronismo en tiempos libertarios se enfrenta ahora al dilema de las PASO y un posible sistema de desdoblamiento electoral, de manera que se adelanten los comicios de forma local en la provincia.

El gobernador Kicillof comentó en la semana pasada: “Está todo en discusión y la verdad que es muy embarazoso estar a final de febrero discutiendo cómo vamos a votar en unos meses. Pero esto no es responsabilidad nuestra, esta es la locura que generó Milei. Nos asegura el caos y eso no puede salir bien. Entonces, si no se desdobla, no sale bien. Si desdoblamos, tenemos que adelantarla y tenemos que hacerla nosotros, desde la Provincia de Buenos Aires, que tampoco se organizó.”

Reuniones, negociaciones y cálculos políticos

La posibilidad de desdoblar las elecciones ha generado intensas reuniones. Intendentes de distintos municipios han planteado al gobernador la necesidad de adelantar la fecha electoral, sugiriendo que se realicen en “junio”, o lo más pronto posible. Sin embargo, la propuesta de realizar las elecciones provinciales luego de las nacionales –como planteaba el massismo para que se votara el domingo 9 de noviembre – fue tachada de “impracticable” por Carlos Bianco, quien argumentó: “Desde el punto de vista organizativo y operativo es impracticable hacer las elecciones provinciales luego de las nacionales porque el tiempo que queda es muy corto.”

Este lunes, se sostuvo una reunión en La Plata entre dirigentes del massismo, quienes explicaron: “Son reuniones seccionales que venimos manteniendo. Ya hicimos en la primera, segunda, tercera y cuarta sección electoral.”

Por su parte, la presidenta del bloque de senadores de Unión por la Patria, Teresa García, anunció que convocará a una reunión post apertura de sesiones el próximo miércoles 5 de marzo. Mientras tanto, la oposición también se moviliza: el bloque UCR-Cambio Federal se reunirá el miércoles por la tarde para definir su posición sobre la suspensión o no de las PASO, y el PRO se reunirá la próxima semana tras el discurso de apertura de sesiones del Gobernador.

Kicillof y la encrucijada legislativa

Contando los votos para suspender las PASO

En medio de la fragmentación interna del oficialismo bonaerense, Kicillof y sus colaboradores ya están haciendo cálculos para conseguir los votos necesarios que permitan suspender las PASO en la provincia. Para avanzar con carácter urgente, el Ejecutivo necesitará el respaldo de los dos tercios en ambas cámaras.

Mientras algunos en la Legislatura apoyan la suspensión –argumentando que “sería raro sostenerlas, cuando ya se votó la suspensión a nivel nacional y en la Ciudad”–, otros exigen definiciones claras para evitar que la incertidumbre política siga dividiendo al peronismo. Un senador oficialista puntualizó: “Si el gobernador quiere suspender las PASO, puede conseguir los votos; el asunto es que no sabemos qué quiere hacer. Bianco dice que lo debe resolver la Legislatura, pero si vas a lanzar una línea para discutir al interior del espacio y no tenés definido si va a haber PASO o no; si se va a desdoblar o cuándo van a ser las elecciones, estás en un problema.”

En la Cámara alta provincial, la cuenta es igualmente ajustada: se requieren 30 votos para alcanzar el umbral de dos tercios, y aunque algunos bloques ya se han alineado, aún falta un voto crucial para sellar la decisión.

La encrucijada sobre las PASO y el desdoblamiento electoral en la Provincia de Buenos Aires refleja la complejidad del escenario político actual. Con el lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro, la presión sobre el Ejecutivo y la Legislatura se intensifica, y en medio de negociaciones, reuniones y cálculos de votos, el futuro del sistema electoral pende de un hilo. Lo que está claro es que, en un ambiente cargado de tensiones internas y con la mirada puesta en las próximas elecciones, la decisión sobre las PASO será determinante para definir el rumbo del peronismo y, por extensión, el futuro político de la provincia.