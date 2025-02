Fuego cruzado por el nuevo espacio de Kicillof

El sábado, Axel Kicillof oficializó el lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), un espacio político interno dentro del peronismo destinado a ofrecer una alternativa frente a las políticas del Gobierno nacional de Javier Milei. La iniciativa, que se presentó mediante un comunicado firmado por más de 40 intendentes de Unión por la Patria, diversas regionales de la CGT y sindicatos, ha generado tanto apoyos contundentes como críticas severas en el interior del Partido Justicialista (PJ).

Apoyos y respaldo al MDF

En el comunicado, Kicillof y su equipo afirmaron que “es momento de actualizar nuestras ideas con una perspectiva de futuro” y enfatizaron la necesidad de “escuchar, comprender las razones de nuestra derrota a nivel nacional y recuperar la agenda de las mayorías”. La propuesta sostiene que “solo con un peronismo fuerte, amplio, unido y con sus raíces en el pueblo podremos forjar un país más justo, solidario y con oportunidades para todos”.

Entre los principales apoyos se encuentra el senador nacional por La Rioja, Fernando Rejal, quien declaró: “Kicillof es la persona que hoy representa con mayores posibilidades el espacio justicialista. La sociedad lo ve como uno de los principales candidatos” para las presidenciales de 2027.

El legislador que responde al mandatario provincial, Ricardo Quintela, también expresó: “Ojalá todos los sectores puedan acompañarlo para poder recuperar la senda del triunfo. Creo que la sociedad lo ve a él como uno de los potenciales candidatos”.

El diputado provincial Gustavo Pulti, por Unión por la Patria, aportó su respaldo asegurando: “Kicillof ha demostrado que trabaja por el futuro desde una auténtica unidad del campo popular”.

Explicó en su posteo que firmó el documento del MDF porque “para defender los intereses de nuestros vecinos es imprescindible una Argentina estratégicamente orientada al trabajo productivo y no a la especulación; al desarrollo y no al empobrecimiento de la gente y las empresas”. Además, Pulti enfatizó la necesidad de expandir la industria, el turismo, la educación y la seguridad, subrayando que el futuro “demanda una actualización de todas las fuerzas políticas y sociales del campo nacional”.

Por otra parte, el movimiento obrero también se sumó al respaldo. Walter Correa, ministro de Trabajo bonaerense, afirmó: “Quiero destacar y agradecer el rotundo acompañamiento del movimiento obrero al gobernador Axel Kicillof en el lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro y en la construcción de una alternativa con raíz en el trabajo, el desarrollo, la producción y el bienestar”.

Críticas y rechazos al lanzamiento

Sin embargo, el anuncio no quedó exento de críticas. El senador nacional y presidente de la UCR bonaerense, Maximiliano Abad, cuestionó la estrategia del gobernador, asegurando que “toda su gestión está supeditada a sus ambiciones electorales. Tiene la cabeza puesta en 2027”.

Abad criticó además que Kicillof debería dedicar “las mismas ganas para resolver los problemas de la provincia”, citando como ejemplo la crisis del IOMA y la inseguridad, temas en los que, según él, el mandatario se ha convertido en “un gran evasor de responsabilidades”. Agregó: “No hay planificación estratégica; se la pasa recitando excusas y deja solos a los intendentes. Mientras tanto, las familias viven con miedo ante el avance de la violencia”.

El senador de Unión por la Patria, Oscar Parrilli, se pronunció con dureza, calificando el lanzamiento como “absolutamente desubicado”. Parrilli manifestó: “No veo que haya ningún motivo para hacer esto, me parece absolutamente fuera de tiempo, fuera de momento, fuera de lugar y no veo claramente ningún objetivo. Me parece absolutamente innecesario, que no le aporta ni le ayuda a la construcción del movimiento”.

Milei dijo no haber estado interiorizado del proyecto de criptomonedas que promocionó y causó millonarias pérdidas para quienes apostaron. ¿Le cree? Sí No Ns/Nc

Asimismo, el exsecretario General de la Presidencia, en declaraciones como “tener una mirada meramente provincial frente a lo que está ocurriendo en la Argentina es entrar al juego que quiere el Gobierno”, instó a no fragmentar al PJ y a evitar el provincialismo, comparando la situación con la de Salta, Córdoba, Misiones o Río Negro.

Incluso dentro del mismo peronismo, surgieron voces disidentes. El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Dichiara, comentó: “Yo estoy dentro del PJ. No necesito pertenecer a ningún otro movimiento interno, mi conductora nacional es Cristina Kirchner y provincial, Máximo Kirchner; reconozco a Axel como gobernador y lo acompaño en la gestión, pero no es quien me conduce políticamente”.

Por otro lado, un funcionario de La Cámpora, que pidió reserva de identidad, advirtió que el MDF “divide a la fuerza que lo llevó como gobernador”.

En la oposición bonaerense, el senador del PRO, Marcelo Leguizamón, tildó el anuncio de Kicillof de maniobra de campaña, mientras que el jefe de la bancada de la UCR, Diego Garciarena, criticó la falta de soluciones a problemas reales, afirmando: “Los afiliados de IOMA están desesperados y abandonados. La inseguridad arrasa en toda la Provincia. Gobernador, arranque por el Derecho al Presente que los bonaerenses lo eligieron para gobernar hoy”.

Un panorama polarizado en el peronismo

El lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro ha generado un escenario polarizado. Mientras que algunas voces ven en Kicillof la posibilidad de renovar el espacio justicialista y de unir al campo popular en un proyecto de cara a 2027, otros sectores critican la estrategia del gobernador por favorecer sus ambiciones electorales y fragmentar al partido.

El documento fundacional, que se lanzó junto con el respaldo de la CGT, diversas regionales, sindicatos y más de 40 intendentes, insiste en la necesidad de “reconstruir” el peronismo y en la urgencia de actualizar las ideas sin temor al debate interno. No obstante, la oposición interna y externa advirtieron que, al dividir al movimiento, se menguan las posibilidades electorales y se desatienden problemas cruciales, como la crisis del IOMA y la inseguridad.

En resumen, el lanzamiento del MDF de Kicillof ha abierto un intenso debate dentro del peronismo bonaerense. Las adhesiones destacan el potencial de renovación y la apuesta por un proyecto de futuro basado en la unidad del campo popular, mientras que las críticas se centran en que la estrategia del gobernador es una maniobra oportunista que sacrifica la solución de problemas reales en pos de ambiciones electorales de cara a 2027.