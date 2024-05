–Intendente, participó del plenario que cerró Axel Kicillof este fin de semana en Florencio Varela, donde el gobernador pidió un pacto por el pueblo. ¿Qué piensa?

Yo participé primero el día viernes en San Nicolás, en el primer anillo contra el narcotráfico que hizo el gobernador de Santa Fe, (Maximiliano) Pullaro, conjuntamente con el mentor de esto, que es nuestro gobernador Axel Kicillof. Le hemos brindado todo el apoyo y estamos trabajando en conjunto porque creemos que para el pacto con el pueblo es potable que nos manejemos con todos los gobernadores en conjunto.

Y después, el acto de Florencio Varela fue un acto imponente. Imponente la cantidad de gente: hablan de entre 35 y 40 mil personas. Axel Kicillof yo creo que habló como una hora y media. Expuso todo lo que pensaba, que es lo que pensamos todos, pero con una claridad importante, significativa, de lo que piensa del gobierno nacional y del ahogo que le está presentando el gobierno nacional a la provincia de Buenos Aires, que es un bastión que Axel ha ganado con mucho esfuerzo, con muchos sacrificios, con mucho trabajo, y con consecuencias. No sabemos cómo vamos a terminar, pero seguimos trabajando a full apoyando a Axel y a todo su equipo de trabajo, porque creemos que son gente sana y gente con ganas de trabajar.

–Muchos intendentes sostienen que hay que defender a Axel Kicillof en este tiempo político. ¿Piensa lo mismo, Ricardo?

Por supuesto. Coincido con (Jorge) Ferraresi, coincido con (Mario) Secco, coincido con (Juan José) Mussi, coincido con (Andrés) Watson, coincido con todos los intendentes del interior, que si bien tenemos otro peso específico distinto, todos coincidimos en tratar de “blindarlo” a Axel de los malos de adentro y de los malos de afuera. Fundamentalmente, de los ataques de este... yo no tengo adjetivos calificativos para calificar a una persona como (Javier) Milei, que realmente se pelea con todo el mundo y hasta ahora no ha hecho nada, absolutamente nada, y que nos está llevando a una situación bastante incómoda, no solamente al peronismo, a la provincia de Buenos Aires, sino al país.

–Habla, Ricardo, de lo malo “de adentro”. ¿Cómo impacta? ¿Debilitan la figura de Axel Kicillof las internas en el seno del peronismo?

No, yo creo que todos se van a volcar al final. Creo que vamos a converger todos en la figura de Axel, que es el único presidenciable que tenemos. Falta mucho camino por andar: faltan las elecciones del año que viene. Y yo creo que hubo una diferenciación muy grande, porque en el acto en el que estuve yo apoyando a Kicillof, La Cámpora no estuvo. Si había alguno, yo no lo vi. Pero yo creo que realmente fue un acto llamativo e importante en el cual estaba gran parte del peronismo, sin desprestigiar ni menospreciar la figura de nuestros compañeros que no piensan, a lo mejor, como nosotros.

–¿A usted le llaman mínimamente la atención estas internas que se han generado con La Cámpora?

No es que me llame la atención. Yo creo que todos quieren su cuota de poder. Lo que me parece es que la figura de Axel, ganando, como ha ganado, todas las elecciones, es una figura que merece respeto.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Aparte, tiene una capacidad de trabajo encomiable. Es elogiable la capacidad de trabajo que tiene, porque sale de un lado, va a otro, la verdad que es llamativo. No todos tienen un trabajo como el que tiene Axel, ¿no? Es la figura que creo que merece estar en el candelero en este momento.

–De hecho, está potenciando su perfil nacional, visitando a gobernadores de otras provincias...

Claro, yo pienso eso. Estuvo en Chubut. Tiene en contacto con todos los sectores. Me parece que está bien. Y su gabinete es un gabinete pluralista, ¿no? No son todos “Kicillof puro”, como puede ser uno. Hay gente de La Cámpora que está trabajando adentro también, llámese Daniela Vilar, la ministra de Ambiente; (Juan Martín) Mena, el ministro de Justicia, responde a eso, y hay dos o tres ministerios más. (Nicolás) Kreplak, que es una figura excelente y sobresaliente, también está referenciado en La Cámpora.

–Ricardo, ya en notas anteriores hemos hablado de que el país atraviesa una etapa económica y social muy delicada. ¿Cuál es la situación del municipio de Salto?

Mejor que en otros lados. Es mejor porque en Salto están todas las empresas prioritarias, es decir, las de primer nivel. Llámese frigorífico La Anónima en carnes rojas, llámese Soychú en carnes blancas, semilleros importantes como Satus Ager, Bagley que es importante en el rubro de alimentación de galletas, Sabrositos en el rubro de alimento balanceado... Es decir que trabajo en Salto hay. Lo que pasa que ha mermado a través de la recesión que ha provocado esta persona, Milei, que ha provocado una recesión tremenda, porque evidentemente sí ha conseguido bajar la inflación al 9 o al 8 por ciento, pero en base a no pagarle a nadie, estando en la situación que todos sabemos: no hay un circulando ni un peso, las calles de Salto, que eran calles que estaban de un lado a otro, están vacías ahora, y la gente no vende lo que tendría que vender.

–El golpe al bolsillo de los vecinos por la inflación y el aumento en los servicios produjo en muchos municipios una merma en el pago de las tasas municipales. ¿Pasó lo mismo en Salto?

En Salto pasó sobre todo en la tasa de alumbrado, barrio y limpieza, la tasa que tiene menos recursos. Pero hay dos tasas que para nosotros han sido sobresalientes. Una es la de seguridad e higiene, que pagan estas empresas que ya te nombré. Y la otra tasa que tiene una buena performance en Salto es la tasa de red vial, porque los productores agropecuarios han tenido una buena cosecha, gracias a Dios. El año pasado fue una mala cosecha.

–Bueno, Ricardo, un momento delicado para el país, para la provincia...

Delicadísimo. Porque me junto con los otros intendentes y todos estamos en la misma situación. La situación de recaudación de la Municipalidad es que hay dos tasas buenas, pero está la tasa que paga mayoritariamente el pueblo de Salto, y en esa estamos en el 50%, ¿viste?

–¿Y hasta cuándo se puede aguantar en esta situación, Ricardo?

No sé. A mí me extraña que la gente no se queje como se tendría que quejar. Se tendría que quejar más. Tal vez será porque nosotros no hicimos las cosas como las tendríamos que haber hecho durante el gobierno de Alberto Fernández, que realmente fue un gobierno que nos dio muchos, muchos dolores de cabeza.