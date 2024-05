Ianantuony: "Mientras la economía se desploma y tenemos cada vez más pobres, Milei dio un show en el Luna Park"

El intendente de Gral. Alvarado, Sebastián Ianantuony, desde su cuenta en X disparó contra el presidente Milei. "Mientras la economía se desploma y tenemos cada vez más pobres, Milei da un show en el Luna Park... las prioridades más que claras", ironizó.

"En el ballotage se escuchó mucho 'gané quien gané, yo tengo que seguir laburando igual'. Bueno... eso", dijo el mandamás quien citó los datos del desempleo en Argentina.

Vale decir que, según cifras correspondientes al Sistema Previsional Integrado Argentino (SIPA) de la ANSeS, entre el mes de diciembre de 2023 y marzo de este año, se perdieron 62.900 puestos de trabajo. A inicios de diciembre, había 6.374.000 empleos registrados mientras que al cierre de febrero había 6.311.100. Sumado a esto, en la última Encuesta de Indicadores Laborales (EIL), elaborada por la Secretaría de Trabajo, se calcularon otras 35.555 bajas, por lo que se estima que el empleo privado cayó 0,5% en el mes de marzo. Entre ambos períodos, se perdieron 94.455 empleos registrados del sector privado.

Por otro lado, comentó "Como para el Mercado la educación no es negocio, el Estado es la clave. Si Milei no está presente, nosotros si. Adquirimos un minibús estudiantil que conecta Otamendi con Mar del Plata, siendo este el tercero en nuestras localidades. Que la educación no sea variable de ajuste".