Entrevista GLP. Romina Braga: “No hay políticas que ayuden a las pymes a atravesar la crisis”

–Romina, se reunieron con el titular de la Agencia de Recaudación Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, quien fue a la Legislatura, ante los constantes reclamos por los aumentos impositivos. Recordemos que la Legislatura aprobó aumentos impositivos con topes de hasta el 200%, y en algunos casos llegan facturas con 300 o 500% de aumento, lo que golpea fuertemente los bolsillos de los contribuyentes. ¿Cuál fue la respuesta de Girard ante el reclamo de la oposición?

Como vos decís, nosotros veníamos trabajando y haciendo público lo que les pasa a muchos bonaerenses, que se encontraron con boletas del impuesto inmobiliario rural, también incluso de patentes, donde venía habiendo grandes incrementos versus la última factura del año pasado.

Nosotros lo que decimos es, claramente, lo que está pasando es que en la implementación de esta ley (en algunos artículos la Coalición Cívica votó en contra, en lo que tiene que ver con que se le dio la posibilidad al Poder Ejecutivo para poder hacer actualizaciones sobre las facturas y demás) lo que no hay es racionalidad.

Nosotros decimos que en algunas situaciones lo que termina siendo es un revalúo de facto, porque cuando se ajusta la base imponible por el coeficiente, ese resultado termina dando por encima de la valuación fiscal. Y eso termina siendo un revalúo, de alguna manera. Si bien uno celebra las instancias de poder debatir y tener encuentros con quienes llevan a cabo la política pública, lo que nosotros decimos es: esta situación realmente tiene que tener un cambio para el bonaerense, cosa que no vimos. No vimos alguna predisposición de poder mejorar la presión tributaria que tiene la ARBA frente al bonaerense.

Así que nos vamos con una situación que es una exposición, un lindo PowerPoint, en donde hay algunas cuestiones que marca el Ejecutivo, pero sobre qué le puede esto cambiar al bonaerense, al ciudadano, poco y nada. No vimos ningún cambio.

También marcamos que en este nuevo año no se encuentra lo que comúnmente se llama el “buen contribuyente”; no hay un beneficio ahí. Lo marcamos en los distintos bloques, el presidido por el diputado (Diego) Garciarena, también por el diputado Agustín Forchieri, respecto a que en algunas situaciones realmente no se terminaba de discernir cuál era la voluntad real del Ejecutivo: si era sancionar o mostrar que un buen contribuyente tiene beneficios. Estuvimos abordando esa situación, e incluso marcando lo que le viene ocasionando a la pyme bonaerense con respecto a ingresos brutos.

Tratamos de aprovechar esta situación para poder ver si podíamos obtener una posibilidad de mejora hacia los bonaerenses, y vimos que no, que para la gestión actual esto está siendo aplicado de manera correcta.

–Desde la CC, particularmente Luciano Bugallo insiste con una reforma de la ley fiscal. El campo también ha pedido esto en un reciente encuentro que mantuvo con legisladores de distintos bloques. ¿Se puede avanzar en esta reforma, diputada?

Nosotros no vimos interés en el Ejecutivo, en el oficialismo, en poder generar algunas modificaciones, tal como lo viene trabajando principalmente Lucho, con la cercanía de las entidades y el sector agropecuario. Nosotros vemos que ese tope del 200% efectivamente supera. Las partidas dan muestra. Venimos haciendo distintas acciones, hemos pedido en cada partida que nos han acercado que se pueda hacer el trámite administrativo en donde se observa esto, para que las personas que tienen esta situación puedan tener una devolución propia del Ejecutivo. Porque la ley es clara, el artículo 10 es claro, donde da el tope del 200%. Pero bueno, no vimos, lamentablemente, una postura del Ejecutivo para poder cambiar esta situación que aqueja a los productores y a un montón más de personas.

–Romina, me gustaría aprovechar la presencia de usted en este medio para charlar un poco sobre lo que dejó la fuerte caída en la actividad industrial interanual, que fue del 21% según anunció el Instituto Nacional de Estadí­stica y Censos (Indec). Me gustaría conocer, en su entender, cómo repercuten las políticas de Javier Milei en el sector productivo de la provincia.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Lo importante acá es ver que la historia no comienza el 10 de diciembre. Porque si no, hacemos una simplificación de la realidad. Venimos de un gobierno que fue totalmente irresponsable en el gasto público; venimos con un gobierno que con el llamado “Plan Platita”, de manera electoral, quiso resolver algunas cuestiones que después tienen sus consecuencias.

A razón de eso, sobre esa situación, hoy, con las decisiones que toma el gobierno nacional, vemos que todo esto, lo que estamos viendo desde el pasado más reciente, todo eso atenta contra la pyme. O sea, contra la producción, pero individualmente contra la pyme. La pyme es la fuerza productiva por excelencia del país, no solo de la provincia.

Nosotros veníamos en el 2018 de una crisis, con consecuencias en el 2019; en el ’20 nos tocó una pandemia y el ’23, un agotamiento de un modelo. Ante todo esto, vos tenés ahora la baja del poder adquisitivo, que hace una caída en el consumo, y por lo tanto también en la producción. Y lo vemos asociado también con la situación de la obra pública. Hay distintos indicadores y situaciones que van afectando a la matriz productiva en general. Esto ya lo viene diciendo Elisa Carrió: ella le pone un concepto que es “pymecidio”. Y en esa situación lo que lo que vemos es que no hay políticas a nivel nacional, y mucho menos a nivel provincial, que estén ayudando a atravesar esa situación de complejidad económica a las pymes. Al contrario: lo que vemos es que esta coyuntura requiere poner el foco en este segmento, y nosotros hoy no vemos desde ningún gobierno políticas que realmente piensen en esto.

Vos tenés aumentos muy complejos en las cuestiones más primarias, de los costos fijos; tenés una situación de la caída del consumo, como te decía. Y todo esto va haciendo que los números estén en rojo. Vamos viendo y leyendo suspensiones de jornal, vamos viendo situaciones que van complejizando la realidad de las pymes.

Nosotros hacemos ahí un llamado de atención a los dos gobiernos, que se viven peleando, y el que queda cautivo de esta pelea es el ciudadano común, es el que produce, es el de la pyme, que todos los días trata de sacar adelante no solo al dueño, sino a su entorno. La pyme es familiar, la pyme es seno de mucho más que solamente “dueño de”. Así que en esto nosotros creemos que tiene que haber realmente un foco de atención.

–¿Cómo analiza el rol de Axel Kicillof, pensando en esto que decía de que quizá le está poniendo más atención a la disputa nacional con Javier Milei que a efectuar políticas sociales y económicas en beneficio de los distintos sectores bonaerenses? Esta intención que tiene el gobernador de posicionarse nacionalmente, reunirse con gobernadores de otras provincias, ¿qué lectura hace de este escenario político, en medio de esta crisis tan delicada que viven el país y la provincia?

Mirá, ante todo, inexplicable. Yo no voy a dar las explicaciones, que realmente el que debe darlas es Axel Kicillof, de cómo se encuentra haciendo gira por el país mientras la gestión en materia de salud en nuestra provincia está cada vez más deteriorada, y en forma paralela tenés a un gobernador que entrega recursos de los bonaerenses a otra provincia.

El gobernador tiene que hacerse cargo de que decidió ir por un nuevo periodo de gobierno y ser gobernador. Si quiere ser candidato a algo, que lo diga, y que realmente no perjudique a los bonaerenses con decisiones que atañen al día a día.

No hay que irse muy lejos. Estuvimos debatiendo a principios de año sobre el IOMA, y el IOMA no ha cambiado, no ha mejorado. Y así podemos ir viendo por distintas áreas. Vamos a Santa Fe y yo creo que el narcotráfico en la provincia de Buenos Aires no es un tema menor. No es un tema que no nos aqueje y que en algún punto tengamos que tener una planificación, un plan, una acción. La verdad es que es inexplicable que el gobernador esté de gira mientras debería estar gobernando.