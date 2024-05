Zago sobre los dichos de Milei contra Pedro Sánchez: “Fueron frases no felices”

El diputado Oscar Zago habló del conflicto diplomático abiertos a raíz de los cuestionamientos cruzados entre el presidente Javier Milei y su par de España, Pedro Sánchez.

“Hasta este momento, el Presidente no había dicho nada y las agresiones habían sido de funcionarios del Gobierno español. Fueron frases no felices, y también digo que fueron frases no felices del Presidente", remarcó al respecto.

En la misma línea, el titular del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) que se fue del bloque de LLA tras haber sido desplazado de la titularidad cuestionó también las críticas de los funcionarios del PSOE. "Soy muy equitativo en esa forma de ver la política, y no es si empezó primero el presidente de España, los funcionarios de España o nosotros”, sostuvo.

Para Zago, “no hay frases felices cuando los gobiernos se enfrentan”, por lo que reclamó avanzar en la búsqueda de “diálogo y consenso”.

"Por el diálogo lo voy a seguir insistiendo y bregando, defendiendo también nuestras banderas. Después de las agresiones que hubo hacia nuestro presidente, nosotros también lo marcamos con mucho respeto. Y no me gustan estas cosas, ni de un lado ni del otro”, insistió.

(NA)