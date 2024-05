Confiado: Paoltroni dijo que la Ley Bases “va a salir en el Senado”

El senador nacional de La Libertad Avanza Francisco Paoltroni destacó la presentación en el estadio Luna Park del presidente Javier Milei, a quien calificó como un “líder mundial”, en tanto que aseguró que la Ley Bases “va a salir” en la Cámara alta.

En diálogo con Álvaro Norro por Radio Splendid AM 990, el formoseño consideró que “si en los primeros días de enero se aprobaba la ley tal cual había venido originalmente estaríamos con un peso mucho más liviano y con una recuperación más pronta y una caída de la inflación más rápida”.

“Podríamos ir mas rápido si la política le daba leyes”, al Gobierno, sostuvo, y en ese sentido afirmó que “hay un sector de la política que no le interesan los tiempos”.

"Su objetivo era que este gobierno fracasara de entrada hasta el punto de que caiga. Nos hubiese gustado ir más rápido y no nos dejan", indicó Paoltroni.

Acerca de la presentación de Milei a estadio lleno en el Luna Park, el senador libertario dijo que lo vio “muy bien, muy contento” y que fue "un lindo momento para festejar la presentación de un libro de nuestro presidente y nuestro líder”.

“Por primera vez tenemos un presidente economista y líder mundial, y reconocido en economía que es la piedra con la que hemos tropezado en la historia reciente en Argentina”, expresó.

Según dijo, la crisis del país se resume en “el problema de no tener moneda y por ende de no tener crédito, ni inversiones ni estabilidad de ningún tipo, que no crezca el empleo”.

“Javier Milei llega en un momento deseado para la mayoría de los argentinos, se da en un contexto favorable para el país. No tengo duda que todos los argentinos vamos a tener éxito de este proceso”, aseguró Paoltroni.

(NA)