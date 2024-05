Gómez contó cómo es el panorama de las obras públicas en su comuna

“Cuando nosotros nos proponemos el objetivo de llegar a ser gobierno, independientemente del color político y de las diferencias ideológicas que tenemos, teníamos muy en claro, que nuestra misión era trabajar por los vecinos y vecinas del distrito", declaró la mandamás quien dijo que no tiene ningún problema de sentarse con el gobernador o sus ministros a trabajar por los chavenses. "Ya he visitado a todos los ministros, creo que no me quedó ninguno por ver”, agregó.

Por otro lado, en materia de obras públicas, informó: “Tenemos dos obras de Nación paradas, una de cloacas en De la Garma que está con un avance del 20%. La otra obra parada es un Centro de Desarrollo Infantil, pero ya se comunicó con nosotros Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas de la provincia, y ellos se van a hacer cargo de continuar la obra”.