Entrevista GLP. Daniel Arroyo: “El gobierno tiene que entregar los alimentos”

–¿Cómo evalúa la llegada de Guillermo Francos a la Jefatura de Gabinete?

A mí me parece que es positiva. Yo lo conozco hace años a Guillermo Francos. Lo creo una persona dialoguista, una persona de apertura. Me parece que al gobierno claramente le falta gestión, le falta organizar el funcionamiento del Estado, que las cosas salgan. Más allá de la orientación económica del gobierno, de la que yo soy muy crítico y no coincido en absoluto, le ha faltado organizar el funcionamiento del Estado.

Entiendo que Francos es una persona con experiencia y con capacidad para hacerlo; creo que es positivo. Objetivamente tiene trabadas muchas áreas de funcionamiento del Estado. Esa es tarea del jefe de gabinete: Francos es un hombre de diálogo, y seguramente le podrá dar, y espero que sea así, una dinámica más interesante y más rápida a la gestión.

–¿Y le parece que también, en esta decisión de incorporar a Guillermo Francos en la Jefatura de Gabinete, está la posibilidad de que salga la Ley Bases? Es decir, con esto de su capacidad de diálogo, ¿puede destrabar la Ley Bases en el Senado?

Me parece que la Ley Bases depende de a qué acuerdos lleguen con los gobernadores. Tengo la impresión de que en el Senado están avanzando en acuerdo con los gobernadores, que se van a modificar algunas cosas. Creo que para bien se van a modificar, porque objetivamente, cuestiones como el RIGI, que es el régimen de grandes inversiones, cuestiones como el tema de ganancias y la vuelta al pago de ganancias para 1.100.000 trabajadores... hay varias cuestiones que realmente están mal de la ley. Yo voté en contra.

Me da la impresión de que tiene posibilidades de que salga, no porque Francos sea ahora jefe de gabinete, sino por un acuerdo que se está llevando adelante con los gobernadores. Veremos, porque hubo varias veces que se estuvo a punto de llegar a un acuerdo con los gobernadores y hasta acá la ley no salió, pero tengo la impresión de que va a terminar aprobándose en el Senado con cambios y va a volver a la Cámara de Diputados.

–¿Y qué piensa, Daniel, de la disolución del Ministerio del Interior?

Eso me parece que es un error. Supongo, no lo sé, que será una medida momentánea. La Argentina tiene 24 provincias, 2300 municipios, realidades muy diferentes. Todo lo federal, lo territorial, todo eso es claramente tarea del Ministerio del Interior. Creo que es un error.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Entiendo, y ojalá no me equivoque, que es una medida transitoria, momentánea. Pero la Argentina necesita tener una estructura que articule federalmente con las provincias y los municipios del país, con las 24 provincias y los 2300 municipios del país.

–Daniel, lo llevo ahora al ámbito social, si se quiere. En cuanto a la problemática con las toneladas de alimentos que el gobierno nacional no entrega, ya intervino la Justicia, la Iglesia también pidió que se entreguen. Usted fue ministro de Desarrollo Social en un momento problemático y clave de la Argentina, como la pandemia. ¿Qué piensa al respecto de esta situación, de la falta de entrega de alimentos a los comedores?

Primero, creo que hay que entregar los alimentos. Claramente, el gobierno tiene que anotar un cronograma y entregar los alimentos.

En segundo lugar, me parece que con eso solo no alcanza, y hay que encarar una política de asistencia alimentaria. En la Argentina aumentó la indigencia. No solo aumentó la pobreza, sino aumentó que la cantidad de gente a la que no le alcanza para comer. Esos son los datos que presenta el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA). 18% de indigencia: eso no había pasado desde hacía muchísimos años en la Argentina. Y entonces, hay que encarar, hay que entregar los alimentos que están en los depósitos, pero eso es una parte. Hay que encarar una política alimentaria.

El gobierno hizo algo, a mi modo de ver, que está bien, que es aumentar el monto de la Tarjeta Alimentar. Yo creé la Tarjeta Alimentar antes de la pandemia. Eso está bien. Es una tarjeta para las madres con chicos hasta 14 años para que puedan alimentarse. Ahora, no alcanza con eso, básicamente porque el pan está a $ 2500 pesos, porque la leche está a $ 1500, porque el kilo de asado está a 8000, 9000 pesos. Está todo muy difícil, porque se han perdido 240.000 puestos de trabajo. Entonces hace falta fortalecer los comedores.

Yo creo que el mejor mecanismo es hacer una tarjeta para el comedor, es decir, si el gobierno evaluó que este comedor está en tal situación, el responsable del comedor tiene una tarjeta que se recarga todos los meses y compra los alimentos que considera adecuados para ese comedor. Esa es mi opinión de cómo hay que hacerlo de la mejor manera. Se podrá hacer de otra, pero lo que es objetivo es que hace falta una política de asistencia a los comedores, porque ahí hay más gente y menos comida.