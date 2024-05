"Dijimos que había alimentos y había alimentos. Dijimos que se iban a vencer y se iban a vencer. Dijimos que había incumplimiento y había incumplimiento. Todo aceptado ahora por Pettovello", comenzó su descargo en X, el dirigente social Juan Grabois.

"Decimos que hay hambre y no se están entregando alimentos....¡hay hambre y no están entregando alimentos! Sentido común gente. Déjense de joder y resuelvan esto. No es ideológico, es humano", agregó.

"Se vencieron los plazos para presentar el plan de entrega de alimentos y no lo presentan. En una causa penal por incumplimiento, incumplir una orden judicial es casi una confesión. La apelación de una cautelar alimentaria NO TIENE EFECTOS SUSPENSIVOS BURROS ¡Están en desobediencia! Tienen que presentar un plan en un juzgado penal, no sacar un comunicado de prensa. Los alimentos tienen que llegar en la realidad, no en la fantasía de sus funcionarios", cerró.