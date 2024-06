El ex secretario de Energía criticó al Gobierno por la falta de gas: "Hay inoperancia"

El ex secretario de Energía y actual diputado neuquino de Unión por la Patria, Dario Martínez, cruzó al gobierno nacional por la falta de gas y aseguró que fue "una mezcla de fundamentalismo absurdo con inoperancia".

"Este problema no se soluciona con un barco: este problema nos va a costar 500 millones de dólares y eso lo va a tener que pagar el 'rey del déficit', que es Javier Milei, y no lo va a sacar de su bolsillo", criticó el legislador en diálogo con AM 750.



Martínez agregó que el proceso de normalización del suministro no es comparable al de la luz y criticó al Gobierno porque la situación afectó de lleno en el sector productivo, lo que supone "un costo tremendo" para las industrias.

"Cuando no hay gas, el problema es del Estado", dijo y consideró que el Ejecutivo debe continuar el plan de infraestructura del Gasoducto Néstor Kirchner, obra paralizada casi en su totalidad desde que asumió la Presidencia Javier Milei.