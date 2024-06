Organizaciones sociales reclaman la renuncia de Pettovello

Sigue la polémica por la decisión del gobierno nacional de retener más de 5 mil toneladas de alimentos en medio de la crisis social y económica. Rafael Klejzer, referente de La Dignidad y la UTEP, reclamó la renuncia a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Si bien el dirigente cuestionó la gestión del ex titular de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, Pablo De la Torre, que fue apartado del cargo el jueves por la tarde y denunciado por el propio Ejecutivo ante la Oficina Anticorrupción, aseguró que la máxima responsabilidad la tiene la ministra que "odia" a los pobres.

En diálogo con AM 750 dijo que al gobierno “se le va a caer también la careta de la denuncia con (Eduardo) Belliboni y otras organizaciones porque ahí no hay nada, están inventando todo". "¿Por qué? Porque necesitan descabezar las organizaciones sociales. Ahora, no solamente son malas personas, también son ineptos”.

En este sentido, agregó que el objetivo de la organización es que repartan los alimentos y "después discutimos cómo paramos el ajuste terrible de este Gobierno”.

Sobre la decisión de que sea el Ejército quien reparta los alimentos próximos a vencer, Klejzer dijo: “Todo lo que tiene que ver con lo social termina o en el Ejército o en la policía de (Patricia) Bullrich. Es una constante. Ahora nos enteramos que puede ser que los militares reparten la comida”.