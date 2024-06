Echarren apuntó contra Milei y Pettovelo: "Mucha gente se quedó sin comer"

"Le descubren millones de alimentos por vencer, corta asistencia a comedores dejando a millones sin comer y le descubren contratos truchos por todos lados. Pero Milei dice que Pettovelo es la mejor Ministra", criticó desde sus redes el alcalde de Castelli, Francisco Echarren.

Y agregó "Decían que no había alimentos y había. Decían que no estaban por vencer y estaban. Dicen que los van a repartir y no los reparten. Mucha gente se quedó sin comer. Y ahora se descubre que afanaron con sobreprecios y contratos truchos. Son unos delincuentes".