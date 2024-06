Cecilia Moreau: “Es muy posible que Pettovello no sea más ministra la semana que viene”

La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, conjeturó que producto de las derivaciones judiciales del escándalo por la falta de entrega de alimentos, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, podría apartarse de su cargo.

Lo hizo al hacerse eco de la citación para el martes de la semana que viene de la ministra a la comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados.

“Es muy posible que cuando la semana que viene tengamos la reunión el martes y esperemos a la ministra Pettovello, la ministra Pettovello no venga. Pero también es muy posible que la ministra Pettovello no sea más ministra la semana que viene”, espetó Moreau, para sorpresa de muchos que la miraban con cara de asombro.

La diputada de Unión por la Patria consideró que “lo peor que hace la ministra Pettovello y el Gobierno nacional es no aclarar y decir qué pasó, no poner la cara”.

“Si Pettovello realmente es amiga del presidente Milei, que ponga la cara y se haga cargo. Uno cuando es funcionario debe hacerse cargo de las decisiones que toma y que no toma”, soltó.

A su criterio, el escándalo de los alimentos “es un golpe no solo a la legitimidad de este Gobierno sino a la legitimidad de las políticas que tome de acá en más”.

También Cecilia Moreau criticó que se haya delegado la distribución de los alimentos en la Fundación CONIN.

“Le dieron los alimentos a un tipo (Abel Albino) que dice que los forros (preservativos) no protegen del SIDA. A un dinosaurio, a una bestia que además es amigo de los De la Torre en San Miguel. CONIN tiene sede en San Miguel”, disparó, al hacer referencia al removido ex secretario de la Niñez Pablo de la Torre y a su hermano el ex intendente de San Miguel Joaquín de la Torre.

(NA)