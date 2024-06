El piloto argentino Agustín Canapino fue excluido de la competencia de IndyCar, séptima de la

temporada, a desarrollarse este fin de semana en Wisconsin, tras la polémica que se originó por el choque que protagonizó con un corredor francés en la prueba anterior.

El incidente se produjo el domingo pasado en Detroit, donde Théo Pourchaire (Arrow McLaren) se lanzó en la primera curva y chocó contra la rueda delantera izquierda del Chevrolet Dallara del argentino.

Enseguida, el arrecifeño lanzó insultos hacia el francés que pudieron escucharse a través de la radio: "Me desalineó todo el auto el idiota este...", expresó, sin ocultar su fastidio, y luego añadió otros improperios.

Sin embargo, la polémica se trasladó a las redes sociales, donde miles de argentinos se quejaron por la acción de Pourchaire y hasta lo amenazaron de muerte.

"El abuso en línea es inaceptable y debemos asegurarnos que nuestros conductores estén preparados tanto mental como físicamente cuando se suben al auto. Estamos entristecidos por los acontecimientos que llevaron a este escenario", remarcó Brad Hollinger, copropietario del equipo, en un comunicado.

Además, McLaren dio por finalizada la alianza estratégica que tenía con la escudería del argentino: "Esta decisión sigue a las acciones que ocurrieron a principios de esta semana en las redes sociales con respecto a un incidente en la pista en el Gran Premio de Detroit. Como se refleja en el código de la comunidad de redes sociales del equipo, Arrow McLaren no tolerará ningún tipo de abuso o discriminación y condena totalmente el abuso en línea dirigido a nuestro equipo y al conductor".

Por su parte, Canapino afirmó que "lógicamente estoy en contra del abuso y del hate (odio). Por supuesto que quienes lo hagan no son parte ni bienvenidos a nuestra comunidad".

"Los argentinos somos pasionales y eufóricos, pero no por eso nos tienen que acusar de algo que no somos, por lo que niego rotundamente que nos generalicen y nos pongan a todos en un lugar

que no merecemos", agregó.

En la carrera del domingo, en Elkhart Lake, el arrecifeño será sustituido por el joven estadounidense Nolan Siegel, y según trascendió, reaparecería en la competencia de Laguna Seca, en Californía, programada para el 23 de este mes.

NA