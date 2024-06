Entrevista GLP. Críticas a Fabián Cagliardi por su gestión en Berisso: “Está desconectado de la realidad de los vecinos”

–Concejal, desde el bloque ustedes son muy críticos con la gestión de Fabián Cagliardi en la ciudad. Me gustaría conocer qué balance hace de sus primeros cuatro años de gobierno y cómo analiza esta nueva etapa de su gestión.

Nos toca el papel de ser oposición. Y si fuéramos oficialismo, también me imagino que seríamos críticos, así como lo hemos hecho también con el intendente anterior. Creemos que las críticas generalmente tienen que ser constructivas.

En los primeros cuatro años de gestión, yo no sé si no le fue mejor que ahora. Lo digo en cuanto a la limpieza de la ciudad, más que nada.

–¿Nota una ciudad abandonada?

Sí, claramente. En esta etapa, no sé cuáles son los problemas que puede llegar a tener, pero evidentemente tiene problemas con la recolección.

–¿Qué otros inconvenientes o falta de avances nota en la ciudad de Berisso?

Lo que es limpieza es lo fundamental, pero en obras, más allá de haber tardado mucho en terminar la avenida 60 y otro tipo de obras que estén a la vista, no tenemos.

–En el inicio de las sesiones en el Honorable Concejo Deliberante, a principios de año, tras el discurso de Cagliardi, desde el bloque dijeron que se necesita un intendente que tenga claro hacia dónde tiene que ir la ciudad, pero en su discurso Cagliardi, según Juntos, no mostró cuál es esta proyección de acá a cuatro años. ¿Está hoy desconectado de la realidad el intendente?

Sí, claramente está desconectado. Pero tiene la excusa perfecta, porque seguramente la culpa será del gobierno nacional. Pero hay muchos temas de seguridad, de salud, que dependen de la Provincia de Buenos Aires. No puede patear la pelota en todos los temas.

–Cuando ustedes recorren los barrios de la ciudad (sé que están muy presentes en los distintos barrios de Berisso), ¿con qué necesidades o reclamos de los vecinos se encuentran?

La mayoría son cambios de luminarias, zanjeo, destapes pluviales, zanjas, basurales. Son los reclamos más típicos.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

–Y ustedes, Jorge, ¿cómo están trabajando desde el bloque para acompañar a los vecinos en esta etapa?

Nosotros, cuando nos llaman, vamos. Aunque no es que solamente tenemos que ir cuando nos llaman. Vamos viendo, generalmente: si hay pérdida de agua, caños rotos, tratamos de marcarlo. No le vamos a pedir que asfalte toda la ciudad, no vamos a pedirle que repare baches. Pero tenemos un serio problema con el abastecimiento de agua.

–¿Y qué pasa con la recolección de la basura? Es una gestión que se ha caracterizado por los problemas con los trabajadores municipales, sobre todo en el área de la recolección. ¿No ha tenido solución hasta el momento?

No, evidentemente no lo tiene. Pero, bueno, debería tener otras herramientas. Tiene muchos funcionarios, pero no se los ve. Que den una mano. En la época de (Jorge) Nedela (exintendente) hemos tenido un paro de recolección de más de diez días y salíamos como funcionarios a recolectar la basura.

–¿Con qué iniciativas están trabajando desde el bloque de Juntos en el Concejo?

Lo que presentamos hace poco fue un proyecto para el reordenamiento de las direcciones de las calles, el cambio de sentido y demás. Presentamos también una ordenanza para adecuar las agencias de taxis.