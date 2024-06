Los chimpancés nunca dejan de sorprendernos. Estos seres de aspecto humano ofrecen una ventana única a nuestras propias raíces evolutivas. Desde su estructura corporal hasta su forma de comunicarse y socializar, los chimpancés son un recordatorio de lo que fuimos una vez y de lo mucho que compartimos con el resto del mundo natural.

Recientemente, un vídeo viral demostró una vez más la profunda conexión que estos animales pueden tener con los humanos. En este caso, un chimpancé de Camerún, en África, además de compartir un momento de necesidad con un fotógrafo de fauna salvaje, realizó un inesperado gesto de gratitud y cariño.

El protagonista de este conmovedor vídeo es JC Pieri, un destacado fotógrafo y director francés, que se acercó a un chimpancé que estaba junto a un charco de agua. El animal le pidió sus manos y, para sorpresa de todos los presentes, las usó como cuenco para beber. Luego, en un gesto lleno de ternura que dejó a todos estupefactos, procedió a lavar las manos de Pieri, echándoles agua para limpiarlas.

Este simple acto de limpieza fue interpretado en redes sociales como una muestra de cariño y gratitud hacia su compañero humano, lo que conmovió a miles de personas de todo el mundo y puso de manifiesto la inteligencia emocional de estos animales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Grupo La Provincia | Noticias en grupolaprovincia.com (@glpnoticias)

A través de este vídeo, Pieri ofreció al mundo una mirada más cercana a la relación que puede existir entre humanos y animales, sobre todo cuando se basa en la confianza mutua y la empatía.

El fotógrafo, quien compartió el vídeo en su cuenta, escribió: "La asociación @papaye.international trabaja para el rescate, protección y rehabilitación de chimpancés huérfanos, víctimas de la caza furtiva, tráfico, incautados y confiados al santuario por las autoridades camerunesas con las que la asociación trabaja durante años".

"Una parte de la humanidad, la que los cazadores furtivos, trafica y mata, los priva de sus familias, su libertad y otra parte de esta misma humanidad, la que ama, salva y protege, les asegura hoy que pueden reconstruirse desde este santuario", destacó.

Y continuó explicando: "La interacción con el ser humano solo se genera por su rescate, su aprendizaje hasta su liberación en un lugar seguro en el parque natural de Douala/Edéa, donde encuentran muy fácil y rápidamente sus instintos de independencia con una jerarquía establecida y una territorialidad afirmada".

"Es muy importante subrayar que este animal inteligente y sensible es y sigue siendo un animal salvaje. No es un juguete, un peluche, una mascota, y aunque las fotos y los vídeos muestran a un ser en busca de juegos, abrazos e intercambios, no debemos olvidar que las buenas almas humanas participan en la reconstrucción, devolviéndoles la confianza en la vida y en el futuro después de haber sufrido lo peor, llegando al lugar traumatizados, enfermos o heridos", remarcó Pieri.

También valoró: "Su cuidado por el santuario es obligatorio para su supervivencia. Papaya International es uno de los únicos santuarios en el mundo que ofrece un paraíso para los chimpancés, con un verdadero regreso a la naturaleza sin recintos ni vallas".

Y finalmente, aclaró: "Nuestra estancia fue precedida por la aplicación de un estricto protocolo de salud (vacunas, pruebas, cuarentena) que nos permitió filmar de cerca solo a los jóvenes chimpancés aún en cuidado permanente en el santuario. Aquellos rehabilitados en el parque natural ya no tienen contacto con sus cuidadores, salvo en casos de absoluta necesidad".