Luis Rubiales será juzgado en febrero de 2025 por su beso a Jenni Hermoso

Luis Rubiales, ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol, será juzgado en febrero de 2025 por el polémico beso a la futbolista Jenny Hermoso luego de la conquista en el Mundial Femenino celebrado en Australia.

El ex directivo del fútbol español afronta una posible condena de 2 años y 6 meses de prisión, solicitada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional por el delito de agresión sexual (beso no consentido) y por cometer coacción en concepto de autor. El juicio se llevará a cabo entre el 3 y el 19 de febrero de 2025.

Además de Rubiales, también serán juzgados por supuestas coacciones a la jugadora y a su entorno luego del beso Jorge Vilda, ex seleccionador femenino; Albert Luque, ex director deportivo de la selección; y Rubén Rivera, quien se desempeñaba como responsable de marketing.

Con respecto al polémico beso, en su momento Rubiales dijo: “El deseo que podía tener en ese beso era el mismo que podía tener dándoselo a una de mis hijas. No hay posición de dominio, la gente lo comprende aunque los medios digan otra cosa”.

Hermoso, por su parte, siempre mantuvo la postura de que el beso no fue consensuado: “No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho”.

