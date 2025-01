Amistosos de verano 2025: la agenda de River, Boca y la Serie Río de la Plata

Con el arranque del 2025, los equipos del fútbol argentino ajustan sus planteles en la pretemporada, pensando en un calendario que incluirá el Apertura, Clausura y torneos internacionales como la Copa Libertadores y el Mundial de Clubes.

La Serie Río de la Plata será uno de los principales atractivos, con equipos de Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Ecuador compitiendo en duelos de alto nivel. Entre los clubes argentinos, participarán Gimnasia, Defensa y Justicia, Unión, Colón, San Lorenzo, Instituto, Independiente, Belgrano, Huracán, Atlético Tucumán y Argentinos Juniors. También dirán presente Nacional y Peñarol (Uruguay), Colo Colo y Universidad Católica (Chile), Olimpia (Paraguay) e Independiente del Valle (Ecuador).

Todos los amistosos de la pretemporada 2025 confirmados hasta el momento:

- 11/01: Unión vs Universidad Católica (Serie RdP)

- 12/01: Huracán vs Danubio (Serie RdP)

- 13/01: Defensa y Justicia vs Racing Montevideo (Serie RdP) y Nacional vs San Lorenzo (Serie RdP)

- 14/01: U Católica vs Atlético Tucumán (Serie RdP) e Independiente vs Olimpia (Serie RdP)

- 15/01: Boca vs. Juventude (Amistoso en San Nicolás), Argentinos Juniors vs Juventud de Las Piedras (Serie RdP), Colo Colo vs Huracán (Serie RdP) y Gimnasia LP vs Defensor Sporting (Serie RdP)

- 16/01: Defensa y Justicia vs Montevideo City (Serie RdP), Montevideo Wanderers vs Belgrano (Serie RdP) y Peñarol vs San Lorenzo (Serie RdP)

- 17/01: U. de Chile vs. River (Amistoso en Concepción), Unión vs Atlético Tucumán (Serie RdP)

- 18/01: Montevideo Wanderers vs Instituto (Serie RdP), Cerro Largo vs Gimnasia LP (Serie RdP) y Defensor Sporting vs Independiente (Serie RdP)

- 19/01: Belgrano vs Progreso (Serie RdP) y San Lorenzo vs Independiente del Valle (Serie RdP)

- 21/01: River vs. selección de México (Amistoso en el Monumental), Colón vs Racing Montevideo (Serie RdP) y Defensor Sporting vs Instituto (Serie RdP)

- 24/01: Colón vs Albion (Serie RdP)