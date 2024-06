Se llevó a cabo el acto de celebración del 15° aniversario de la creación del Centro Universitario Chivilcoy, presidido por el intendente Guillermo Britos, quien estuvo acompañado por el coordinador de dicha Casa de Estudios, Eduardo De Lillo, y la jefa de Gabinete, Marcela Sabella.

En su alocución, Britos remarcó: “Cuando nos tocó la difícil campaña del 2015 y ganamos las elecciones, después vino la ardua tarea de formar un equipo, que es una parte muy compleja para todos los que hacemos política, porque es más fácil ganar que gobernar”.

“Eduardo De Lillo me dijo en su momento yo ya estoy retirado; recordemos que había sido secretario de Hacienda en una época tan difícil para el país como fue el 2001, pero finalmente, aceptó la propuesta que le hice de hacerse cargo del sistema educativo municipal”, acotó.

En este sentido, sostuvo: “Todas las instituciones educativas son modelo por quienes trabajan y por el extraordinario esfuerzo que hizo De Lillo al comienzo de nuestra gestión, como así también lo es el jardín Estrellita de Belén, que tomó la decisión de adquirir hace unos años”.

“La decisión política y el apoyo está, pero más allá de eso, tiene que haber un cabeza que conduzca y que forme un equipo de trabajo que lleve adelante todo lo que corresponde, y todo eso acá se logró con éxito; esto lo vemos permanente en cada acto de egresados y cuando hablamos con los padres”, aseguró.

Seguidamente, expuso: “Quiero agradecer al ex intendente Ariel Franetovich, que fue quien, en 2009, tomó la decisión política de crear este Centro Universitario, para que los chivilcoyanos puedan estudiar una carrera universitaria en nuestra ciudad”.

“Cuando lo recibimos había 300 estudiantes, pero en pocos años logramos que haya 300 egresados en un año y 2000 estudiantes, esto es fruto del significativo trabajo que se ha hecho, logrando un gran nivel; además hoy no es un centro universitario sólo de Chivilcoy, sino regional, porque recibe alumnos de distintas ciudades”, exclamó.

De esta forma, dijo: “Un día me llamó el ex intendente de Chacabuco, Víctor Aiola, para decirme que iba a inaugurar una casa del estudiante en Chivilcoy, y lo mismo hizo el ex intendente de Bragado, Vicente Gatica, esto habla de que el CUCH es un faro en nuestra ciudad y también lo es para muchos otros municipios”.

Más tarde, el Intendente recordó: “También pudimos concretar el extraordinario proyecto de traer la Escuela Universitaria de Oficios de la Universidad Nacional de La Plata, que sólo funciona en Chivilcoy y dicta cursos de oficios que permite que personas sin título secundario, estudien, se capaciten y puedan trabajar”.

A continuación, arremetió: “Nos quedan tres años y medio de gestión en un momento difícil del país, especialmente en lo que respecta a recursos, pero lo que decidimos fue no recortar absolutamente nada referido al funcionamiento de este lugar ni de ninguna institución educativa municipal”.

“Jamás permitiremos ningún recorte que haga que nuestros vecinos no tengan donde estudiar; de ninguna manera, vamos a dejar de invertir en carreras universitarias, terciarias, cursos, ni en nada que tenga que ver con la formación superior en este lugar”, aseveró.

En relación a esto, el Intendente contó: “Esto a veces nos trae algunos problemas, pero Eduardo (De Lillo) arriesgó hasta su propio patrimonio por este Centro Universitario, porque si hay algún gasto que los organismos de control no aprueban, es él el que tiene que hacerse cargo, por decisión propia”.

“Así que quiero agradecerle por este sacrificio, me alegro que disfrutes de trabajar en el CUCH; no tengo dudas de que este gobierno municipal siempre va a ser bien recordado por el trabajo que se hace acá, así que la historia de Chivilcoy tiene un lugar reservado para él”, proclamó.

Para cerrar, el Jefe Comunal subrayó: “Hasta el 10 de diciembre de 2027 vamos a seguir trabajando de la misma forma, porque para nosotros la educación es una política de Estado, por lo que vamos a garantizar que todos los chivilcoyanos que tengan la voluntad de estudiar lo puedan hacer”.