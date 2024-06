El gobierno español dice que Milei recibió un premio “ilegal” y “fake”

El gobierno de España salió con los tapones de punta a raíz de la visita del presidente argentino, Javier Milei, a ese país, para reunirse con la alcaldesa de Madrid, la derechista Isabel Díaz Ayuso, y recibir un premio de manos de la gobernante, enfrentada con el mandatario español, Pedro Sánchez.

Funcionarios del gabinete ibérico salieron a decir que la distinción entregada por Díaz Ayuso es “ilegal” y se trata de una “medalla fake”.

El gobierno acusó a Díaz Ayuso de carecer de patriotismo al premiar a alguien que insultó a España y a sus instituciones. “Va corriendo a imponer una medalla fake a quien insulta a España y a sus instituciones”, dijo la portavoz oficial y exministra Pilar Alegría.

Por otro lado, el Ministro de Relaciones Exteriores español, José Manuel Albares, dijo que la visita de Milei no es “oficial”, como dijo la alcaldesa. “Sin duda se trata de una visita privada. No hay nada de agenda oficial de lo que yo he conocido hasta ahora de esa visita”, explicó. “España sólo tiene una política exterior, que hoy está exclusivamente centrada en nuestros amigos cataríes. Todo lo que toca esa política exterior se realiza de forma coordinada con todas las instituciones del Estado, incluso Casa Real.”

Voceros del gobierno de Sánchez indicaron, por otra parte, que el premio recibido por Milei viola la ley que rige el Servicio Exterior, que obliga a informar a la administración nacional de los encuentros con mandatarios extranjeros.