El Gobierno Nacional, a través del INTA, logró secuenciar el genoma de la chicharrita del maíz, la plaga que acechó al maíz en la campaña 23/24 y se comió más de US$ 2.000 millones de exportaciones.

El logro marca un hito científico que permitirá diseñar estrategias más eficientes para el control del insecto y facilitar el desarrollo de variedades de maíz más resistentes a las enfermedades transmitidas por este insecto.

Se trata de un trabajo que lleva adelante un equipo de especialistas del Centro de Investigaciones Agropecuarias del INTA de la Secretaría de Bioeconomía del Ministerio de Economía de la Nación, que logró la secuenciación, ensamblado y anotación del genoma de Dalbulus maidis

De acuerdo a lo informado por la secretaría de Bioeconomía, este avance global -es el primero registrado hasta la fecha- se logró a partir de haber detectado que las condiciones de altas temperaturas y abundantes precipitaciones, junto con el escalonamiento en las fechas de siembra fueron las principales causas de la rápida reproducción y migración -del norte del país a la zona núcleo de producción- de esta plaga que afecta al maíz.

Además del impacto en el control de la chicharrita del maíz, esta investigación proporcionará información para entender la biología, distribución y evolución del insecto, lo que ayudará a predecir y mitigar futuros brotes y epidemias.

También, posibilitará el desarrollo de enfoques más precisos y dirigidos para el control de esta plaga, mediante la reducción en el uso de productos fitosanitarios.

Por último entre los beneficios potenciales podría ser utilizado en la mejora genética del maíz, facilitando el desarrollo de variedades más resistentes a las enfermedades transmitidas por este insecto. En este sentido, se podría llegar a comprender aspectos como los genes de inmunidad del insecto, identificar blancos potenciales para el desarrollo de mejores insecticidas, así como genes asociados a su interacción con las plantas infectadas y los agentes patógenos.

Según la última estimación de Maíz de la Bolsa de Comercio de Rosario, con la mitad de la cosecha de maíz levantada, comenzará a revelarse el daño en los tardíos por chicharrita.

El informe emitido la semana pasada indica que se empieza a adelantar la cosecha por la vulnerabilidad de los tallos tras el ataque de chicharrita en el centro y norte del país. “Lamentablemente, se observa que los datos de los lotes en los que se está avanzando con la cosecha no son optimista y pueden ser el presagio de un nuevo ajuste negativo para el cereal argentino por los efectos del spiroplasma”, indicaron.

Por ahora se mantienen los guarismos de mayo con una siembra récord de 8,89 M ha y 1,42 M ha que no entrarían al circuito comercial. Con una producción total estimada de 47,5 Mt lo que implica una pérdida el mercado doméstico de US$ 2.045 millones, en tanto la estimación de exportaciones cae en US$ 1.634 millones

