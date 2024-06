Martin Panek, director del organismo, aseguró que el evento fue llevado a cabo por Jiri Schwarz, un exmiembro, y sin autorización de los dirigentes. La falsedad del premio fue también confirmada por el propio instituto en sus redes sociales. Para clarificar a los visitantes nuevos desde América Latina: El Presidente Milei no recibió un premio de nuestro instituto. «No le invitamos, no le otorgamos un premio, no hablamos con él», afirma un comunicado difundido recientemente por el instituto. Por ANRed.

«Nuestro instituto no está de acuerdo con el Presidente Milei en asuntos importantes: Como la guerra contra las drogas (nosotros abogamos por la legalización de las drogas), la represión de las protestas (nosotros defendemos la libertad de expresión), el aborto (es un derecho de la mujer, no del Estado), entre otros», afirman desde el instituto.

Hasta el momento lo único confirmado del viaje de Milei a Praga fueron las vacaciones que se tomó con su hermana en una de las ciudades mas bellas del planeta, todo a cuenta de un pueblo cada vez mas ajustado y castigado.

«El evento en Praga fue una acción de tres individuos (principalmente del Señor Schwarz) que engañaron al público y al Presidente Milei. Ellos no son miembros del instituto», agrega el comunicado.

