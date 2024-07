"Intensamente 2" es la primera película de 2024 en superar los US$ 1.000 millones en taquilla global

"Intensamente 2" es la primera película de 2024 en superar los US$ 1.000 millones en taquilla global

"Intensamente 2" es la primera película de 2024 en superar los US$ 1.000 millones en taquilla global "Intensamente 2" es la primera película de 2024 en superar los US$ 1.000 millones en taquilla global

"Intensamente 2" se convirtió en la película animada que más rápido superó los US$ 1.000 millones a nivel mundial en la historia, tras superar el umbral este fin de semana, sólo 19 días después de su estreno.

"Estamos muy emocionados de haber alcanzado este hito fenomenal en un tiempo récord, y demuestra una vez más que las audiencias globales acudirán a ver una gran película", dijo este domingo el vicepresidente ejecutivo de distribución teatral de Disney, Tony Chambers, en un comunicado de prensa.

"El notable éxito de la película es un testimonio no sólo de la increíble creatividad del equipo de Pixar, sino también de un ejemplo de lo mejor del cine", agregó.

El rotundo éxito de “Inside Out 2” sacudió la lenta taquilla en 2024. Hasta el estreno de la película el 16 de junio, las ventas en Estados Unidos habían estado rezagadas más de un 25% con respecto al desempeño de 2023, según datos de Comscore.

“En las últimas semanas, vimos el déficit de ingresos de taquilla nacional año tras año reducirse del 27% al 19% y eso se debe en gran parte al sorprendente y muy bienvenido desempeño de 'Inside Out 2', una película que cambió el estado de ánimo de la industria cinematográfica en tan sólo unas pocas semanas”, dijo Paul Dergarabedian, analista senior de medios de Comscore.

La película es la más taquillera del año y la primera en superar los US$ 1.000 millones desde “Barbie”, que se estrenó en julio pasado. También se suma a las otras ocho películas de Disney y Pixar que recaudaron más de US$ 1.000 millones, entre ellas “The Incredibles 2”, “Finding Dory”, las dos películas de “Frozen” y las dos últimas de “Toy Story”.

Daniel Loria, director editorial de Box Office Pro, que recopila datos de ventas y horarios de funciones de miles de salas de cine en todo Estados Unidos, proyecta que este año habrá un total de taquilla nacional general de entre US$ 8.100 y US$ 8.400 millones, por debajo del total de 2023 de más de US$ 9.000 millones, el más alto desde la pandemia.



No obstante, Loria señala que todavía es posible cerrar aún más la brecha.

"El impacto de la huelga en la taquilla es claro en los primeros cinco meses del año, pero junio nos mostró el papel crucial que desempeñan las salas de cine en una industria cinematográfica que funciona a toda máquina", afirmó.

“Si las películas están ahí, el público las seguirá. Espero ver grandes cifras en la segunda mitad del año, hasta 2025 y más allá. Otro golpe sorpresa o dos, y es posible que estemos mucho más cerca de igualar esos US$ 9.000 millones de lo que todos esperábamos al comenzar el año”. (CNÑ)