Cuándo debuta la Selección Argentina de Fútbol en los Juegos Olímpicos 2024

El entrenador Javier Mascherano confirmó este martes quienes serán los 18 jugadores que estarán en Paris para disputar los Juegos Olímpicos 2024, por lo que la Selección Argentina Sub 23 de Fútbol ya se prepara de cara al debut.

El conjunto nacional forma parte del Grupo B, de la cita olímpica. Tendrá como rivales en la primera fase a Marruecos, Irak y Ucrania.

Participan 16 selecciones nacionales, quince de las cuales provienen de torneos clasificatorios organizados por las seis confederaciones afiliadas a la FIFA (UEFA, Conmebol, CAF, Concacaf, AFC y OFC). La plaza restante está ocupada por Francia, clasificado automáticamente por ser el país anfitrión de los juegos.

Cuándo debuta la Selección Argentina Sub 23 en los Juegos Olímpicos de París

El conjunto de Javier Mascherano debuta ante Marruecos el próximo miércoles 24 de julio a las 10 de la mañana de la Argentina.

Calendario de partidos de la Selección Argentina en los Juegos Olímpicos 2024

Fecha 1: Miércoles 24 de julio, 10.00 horas - Argentina vs Marruecos | Stade Geoffroy Guichard, Saint-Étienne

Fecha 2: Sábado 27 de julio, 10.00 horas - Argentina vs Irak | Stade de Lyon

Fecha 3" Martes 30 de julio, 12.00 - Argentina vs Ucrania | Stade de Lyon NA