Grabois cruzó a Pettovello: "Usted mira la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio"

"Ministra Pettovello, usted dice 'el verdadero drama argentino consiste en la pobreza cultural y educativa'. En primer lugar, es mentira: la mayor riqueza argentina es cultural y educativa, más allá de la necesidad de reformas y cambios, incluido un mejor sistema de evaluación docente y control de presentismo que debe ir de la mano de un considerable aumento del salario docente e inversión educativa tanto en infraestructura como en formación. En segundo lugar, le pregunto señora Ministra ¿por casa cómo andamos? ¿Tiene usted la riqueza 'cultural y educativa' para manejar cuatro ministerios? ¿Alcanza desde lo académico un ciclo de licenciatura de dos años con modalidad virtual, una cultura asentada en prácticas New Age y una pobrísima experiencia laboral? ¿Se somete usted a control de presentismo y evaluaciones de gestión como pretende de los docentes? Gente como usted nivela hacia abajo. Es la ausencia de cualquier reconocimiento al mérito. Es la casta política del acomodo por amiguismo", disparó.

Y agregó: "Usted mira la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio.... y se le nota mucho. Por lo pronto, es evidente que usted no entiende cosas tan elementales cómo la obligatoriedad de cumplir con los deberes de funcionario que le atañen, descriptos claramente en la Constitución, los tratados internacionales, las leyes y las funciones y misiones del Ministerio que usted preside. Tampoco entiende que los fallos judiciales se deben acatar. Además de ser lo correcto, es más sencillo que formar con presupuesto público una 'task force' ilegal para 'contraatacar' a quienes ponemos en evidencia la crueldad sistemática que usted ejerce contra una parte significativa de la población argentina".

Grabois acotó "En el fondo, lo que usted no entiende es que no está allí como empleada de Milei sino como funcionaria de la Nación Argentina. Vaya usted a estudiar, cultívese y empiece por respetar su juramento: 'desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo para el que ha sido nombrada, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de usted dependa la Constitución de la Nación Argentina'. No estaría sucediendo".