Arde el PRO: Bullrich le pidió al macrismo que deje de amenazar

En plena tensión en la interna partidaria, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reclamó hoy que el macrismo deje realizar “amenazas” al Gobierno con retirarle la colaboración. Ocurre luego de que el flamante titular de la Asamblea Nacional del PRO, Martín Yeza, advirtiera que si el PRO dejaba de colaborar con el Gobierno, "se podría poner peligrosa la Argentina".

"El que no colabora con este Gobierno es porque no quiere ver crecer al país", disparó la funcionaria nacional. Y agregó: “Y no es por amenazas, no es diciendo ´si no colaboramos se cae´ porque no…este Gobierno no se cae, porque este Gobierno está basado en la conducción” de Javier Milei.

El mensaje del ex intendente de Pinamar tenía que ver con la presión coordinada que el macrismo en pleno ejerció sobre el Gobierno nacional para que devuelva a la Ciudad de Buenos Aires los recursos de coparticipación que le había recortado la gestión de Alberto Fernández.

El conflicto se trasladó también a la reunión del PRO en la que Mauricio Macri puso en práctica una jugada artera para desplazar a Bullrich del cargo que tenía apalabrado.

La jefa de la cartera de Seguridad había aceptado que el fundador del PRO volviera a presidir el partido de centroderecha con la condición de que ella fuera ungida luego como presidenta de la Asamblea.

El desenlace fue distinto y el bullrichismo se levantó de la cumbre del PRO escupiendo fuego por la boca, aunque aclaró que no iba a romper el partido ni tampoco el bloque de diputados nacionales.

“El PRO colabora con el Gobierno, acá estoy yo, soy ministra de Seguridad y soy del PRO”, afirmó Bullrich, diferenciándose de sectores del macrismo a los que considera más especulativos en su apoyo al oficialismo libertario. “El que quiere colaborar, que colabore y el que no quiere colaborar que no colabore”, concluyó la ministra.

