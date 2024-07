Cómo afecta la suba del dólar paralelo al sector automotríz

Sin embargo, en la actual coyuntura cambiaria, el dólar oficial ronda los $936, mientras que el paralelo, a $1440. Esta diferencia ayuda a los ahorristas que tienen el dinero guardado en el colchón.

Los autos más accesibles del mercado que se encuentran en la nómina de las principales autopartistas del país, que hasta el mes de abril oscilaban entre los 19.000 y 23.000 dólares de la cotización libre, pasaron a costar hoy entre un 18 a un 25% menos. Muchos de esos modelos aumentaron su precio en pesos argentinos.

De las nueve fábricas de autos que producen en Argentina, podemos comparar los valores de tres de las automotrices como Fiat, Peugeot y Citroën. El modelo más económico de esta última firma es el C3 PureTech 82 FEEL LOOK con un valor de 21.103.500 pesos, 14.600 dólares. Mientras que en una gama más elevada está el C3 AIRCROSS VTi LIVE 21.922.900 pesos, equivalentes a 15.200 dólares. En el siguiente escalón se encuentra el NUEVO C4 CACTUS VTi AT MY23 27.192.900 pesos iguales a 18.800 dólares.

Por otra parte, la italiana Fiat con su modelo estrella CRONOS LIKE 1.3 GSE en 20.886.000 pesos que representan 14.918 dólares. En la siguiente categoría está el PULSE DRIVE 1.3 MT5 en 26.233.000 pesos, iguales a 18.217 dólares. Para bolsillos un poco más holgados se encuentra el FASTBACK TURBO 270 AT a 31.815.000 pesos, es decir 22.093 dólares.

En última instancia, la francesa Peugeot propone, dentro de los valores más económicos de su flota, al 208 New Like 1.2L AM24.5 a 21.454.700 pesos, cifra expresada en su equivalente en dólares 14.899. El siguiente modelo, más utilizado como herramienta de carga, la Partner Patagónica VTC Plus 1.6 HDI 92 AM22.5 a 27.966.700, su valor en dólares 19.421. En un eslabón más elevado el 3008 GT Pack AM24 con un valor de 57.592.800 pesos unos 39.995 dólares.

En conclusión, la suba del dólar libre ayuda a aquellos que deseen cambiar su auto o adquirir su primer 0 km. NA