Mauro Poletti encabezó los festejos de la Independencia en la localidad El Paraíso

El intendente Mauro Poletti encabezó los festejos que comenzaron con el tradicional desfile y terminaron con un gran show de Banda XXI. Durante todo el día familias enteras disfrutaron de espectáculos musicales, opciones gastronómicas y actividades recreativas para todas las edades.

Para destacar, la participación de un total de 80 puestos de emprendedores y gastronómicos con ventas que superaron los 80 millones de pesos. Un verdadero éxito y empuje para las economías regionales.

Por la mañana se llevó adelante el acto protocolar con la participación de las diferentes banderas de ceremonia de escuelas; fuerzas vivas; clubes; instituciones y la Guardia Urbana y Patrulla Preventiva Municipal.

Luego del izamiento de la bandera y la entonación del himno a cargo de la Banda Infanto Juvenil, el intendente municipal Mauro Poletti se dirigió a los presentes:

“Para para aquellos que creemos realmente en la libertad como una cuestión cierta, material y no como una utopía, hoy debemos ratificar nuestro compromiso de trabajar para conseguir que los argentinos, y particularmente los vecinos del partido de Ramallo, tengan libertad, la libertad de trabajar, de no estar en la pobreza, de no estar en la indigencia, que puedan vivir mejor, que tengan una mejor calidad de vida, y es por eso nosotros seguimos trabajando, y venimos a invitarlos a recorrer este camino para que la libertad no sea una palabra sumamente vacía y sea una realidad de felicidad y grandeza para todo el pueblo argentino y para todo el pueblo del partido de Ramallo”, dijo el alcalde.

Luego prosiguieron los números escolares y el desfile cívico-criollo, un espectáculo aparte con la participación de 29 Centros Tradicionalistas de Ramallo y la región.

Además, se realizó el tradicional almuerzo del club El Ombú con una gran cantidad de comensales, más de 600 personas, que anteriormente habían adquirido la tarjeta.

Y el gran cierre de Banda XXI que hizo bailar y cantar a la multitud, culminado un 9 de julio inolvidable, a puro ritmo y diversión y sin ningún tipo de incidente.