El senador de La Libertad Avanza (LLA) Francisco Paoltroni (Formosa) afirmó que la brecha cambiaria entre el dólar oficial y el paralelo es “inflación futura”, tras un fuerte movimiento de la divisa en el mercado, al tiempo que volvió a cargar contra el juez Ariel Lijo, propuesto por el presidente Javier Milei para ocupar un lugar en la Corte, al remarcar que “es nefasto”.

En una entrevista con Noticias Argentinas, Paoltroni apuntó contra la demora en la ley Bases y el paquete fiscal lo que, en su criterio, trabó la salida del cepo: “Hoy es un poco más difícil y la brecha es inflación futura. Lamentablemente, esto es así. Toda la vida fue igual y la expectativa del mercado hoy es devaluar”.

“No tuvimos el acompañamiento para aprobar una ley rápido y generar un shock favorable. Se demoró y no haber levantado el cepo complica las cosas porque no tenés inversión, se te aleja la posibilidad de crédito y se empieza a abrir otra vez la brecha. La expectativa del mercado es lo que te dificulta todas las cosas”, explicó.

Durante la semana pasada, Paoltroni reveló que votaría contra el pliego de Lijo y ante NA amplió: “Yo no puedo acompañar nunca en un pliego para un juez de la Corte que si se agarra del fallo del juez (Carlos) Fayt puede estar 40 años. Cuarenta años un juez ahí, con la concentración de poder que te da el paso del tiempo, es nefasto para la república, ya no solo para Formosa.

”Entonces, cuando tratamos una ley durante seis, y nos llenamos la boca diciendo que tenemos que dar garantía jurídica, y proponemos un juez como este, es un contrasentido que lo pagamos todos los argentinos. Justamente, lo que no vas a dar nunca de garantía jurídica con jueces que fallan de la forma que han fallado o de la forma que no han fallado nunca porque es el que más ha demorado las causas“, argumentó el formoseño.

A continuación, los principales pasajes de la entrevista con NA:

NA — ¿Podría hacer un balance del primer semestre del Gobierno? FP — Lamentablemente, se demoró mucho la aprobación de la Ley Bases. Lo mejor que nos hubiese pasado a todos los argentinos es que se aprobara la ley original. Yo sostenía que si tenías algún artículo que generaba un efecto no deseado era mucho más favorable corregir después el efecto no deseado que ponerte arriba y discutir toda esta ley. Eso generó desgaste y que se vayan alejando las expectativas de muchos. La cosecha también se demoró por cuestiones climáticas y hubo un mensaje difuso para el sector agropecuario respecto de la quita de las retenciones. En varias ocasiones se escuchó decir vamos a sacar las pretensiones , pero no se dijo ni cómo ni cuándo. Eso también generó una expectativa alta. Mucha gente cuando se encontró tasas baratas empezó a tomar crédito y empezó a retener productos dolarizados, yo lo advertí hace ya un mes y medio, dos meses. — Es decir, hay impericia del Gobierno — No sé si impericia, pero así fueron sucediendo las cosas. Sí creo que se comunicó mal. Es muy difícil lograr consensos cuando somos una absoluta minoría. Acá (en referencia al Congreso) todo el mundo se mira al ombligo y realmente nadie antepone los intereses del país en general. — Si tenemos en cuenta que lo primero que reglamentó el Gobierno fueron cuestiones fiscales. ¿No era más práctico enviar algo más acotado al Congreso y evitar el retraso? — Sí, pero hay muchas de las medidas que vinieron en esta ley que si no las aprobás en conjunto, no generaste la dinámica que se buscaba. Pero se demoró y hoy es un poco más difícil y la brecha es inflación futura. Lamentablemente, esto es así. Toda la vida fue igual y la expectativa del mercado hoy es devaluar. — ¿Y usted qué opina sobre la eventual devaluación? — Opino todo lo que te dije anteriormente. No tuvimos el acompañamiento para aprobar una ley rápido y generar un shock favorable. Se demoró y no haber levantado el cepo complica las cosas porque no tenés inversión, se te aleja la posibilidad de crédito y se empieza a abrir otra vez la brecha. La expectativa del mercado es lo que te dificulta todas las cosas. Entonces, ¿esto como se resuelve? Y bueno... Se resuelve levantando el cepo y unificando el tipo de cambio. — Usted tiene un fuerte vínculo con el sector agropecuario al dedicarse a la ganadería. En declaraciones periodísticas, Vilella dejó en claro que su agenda era diferente a la del Gobierno. ¿Qué opina usted? ¿Qué hace falta para enlazar al oficialismo con el campo? — Hoy pasa por el levantamiento del cepo, la quita de retenciones, pero tenés que decir cómo y cuándo. Entonces, no me vengas a contar el cuento a la buena pipa (en referencia a Vilella)... ¿Qué es política agropecuaria? Primero, hablemos de lo primero. Lo que más daño le hace a la economía es el cepo, el Impuesto País y las retenciones, pero tenés que ir desarmando de a poquito. Mejor política agropecuaria que esa no hay. La ley del Semillas ya es del primer mundo... Nosotros estamos en el sexto mundo. — Es decir, la salida de esto viene sí o sí del Ministerio de Economía, independientemente quién sea el enlace con el campo… — Es que es mercado puro... Expectativas. ¿Por qué la gente tomó crédito del Nación al 20 por ciento y guarda la soja? Porque las expectativas están que si no me levantás el cepo, se te vuelve a abrir la brecha. — Me da la sensación que, en ocasiones, no se siente cómodo en el Senado — Nada cómodo... Con la dinámica y la forma. Acá todo el mundo se mira el ombligo y ya está todo el mundo mirando las próximas elecciones. No hay un interés objetivo por el país, una estrategia, una planificación para acompañar un proceso. Ven qué le doy, qué me saca y así todo el mundo negocia. Eso es lo que yo no puedo compartir ni entender. A mí me costó la venta de dos campos hacer la patriada , ¿imaginate que para votar una ley me pidan un Pami? Me vuelvo loco. — El senador Ezequiel Atauche (jefe de bloque LLA) y Bartolomé Abdala (presidente Provisional del Senado) fueron blanco de críticas en el desarrollo de la ley Bases. ¿Puede evaluar el rendimiento del bloque LLA? — Son designados por ellos (Ejecutivo) y prefiero no hacer comentarios. — ¿Le hubiese gustado ser presidente Provisional de Senado? — No, lo que me hubiese gustado es que no me nombren y si me nombrás, sosteneme. ¡Que no me nombren para bajarme! .

— ¿Quién lo bajó? ¿Lo sabe? — No sé, pero lo que me molestó es que me candidateen. No me generes un daño gratuito cuando yo no pedí ser nada. Si me nombras, mínimo, sosteneme. Ya es parte del pasado y yo acá no vine a ocupar los cargos; vine a contribuir a cambiar la historia de mi país y a cambiar la historia de la provincia de Formosa.

— ¿Cómo se lleva con Villarruel?

— Tenemos muy buen diálogo, compartimos varias ideas, pero bueno... También ella tiene una dificultad mayor a la hora de hablar cuando no está de acuerdo con algo para decirlo, como lo puedo decir yo. Represento a Formosa y ella es parte del Ejecutivo.

— ¿Puede desarrollar su postura sobre la candidatura del juez federal Ariel Lijo? — Soy un representante de la provincia de Formosa y este señor le hizo un daño a la provincia de Formosa con la causa del caso Ciccone. Cuando desdobla la causa, se manda una atrocidad que dice a un formoseño que lo juzgue la justicia formoseña. No hay antecedentes en la Justicia de que a alguien lo juzguen por el domicilio. Obviamente, todos los que quedaron en Capital Federal salieron imputados y juzgados; todos los que el juez mandó a juzgar a Formosa salieron absueltos.

— ¿Solo por eso? — Yo no puedo acompañar nunca en un pliego para un juez de la Corte que si se agarra del fallo del juez Fay puede estar 40 años. 40 años un juez ahí, con la concentración de poder que te da el paso del tiempo, es nefasto para la república, ya no solo para Formosa. Entonces, cuando tratamos una ley durante seis, y nos llenamos la boca diciendo que tenemos que dar garantía jurídica, y proponemos un juez como este, es un contrasentido que lo pagamos todos los argentinos. Justamente, lo que no vas a dar nunca de garantía jurídica con jueces que fallan de la forma que han fallado o de la forma que no han fallado nunca porque es el que más ha demorado las causas.

— .Siguiendo su razonamiento y plegándolo con los seguidos del Gobierno, lo van a calificar de ”traidor"… — Obsecuente... Esa es la palabra que dije que nunca voy a hacer. — ¿Tiene expectativas que la Corte falle en la Asamblea contra la reelección indefinida en Formosa?

— Si la Corte Suprema no falla para que se termine la religión indefinida, la República Argentina está en peligro. Al menos deberíamos empezar a dejar de llamarnos República Argentina, tendríamos que hablar de Región Argentina, o no sé. Si nosotros no garantizamos la división de poderes y la alternancia del poder, no somos república. Dejemos de joder.

