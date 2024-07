“Siempre poniendo el éxito del conjunto por encima de sus egos”, el mensaje de Macri para la Scaloneta

El expresidente Mauricio Macri celebró hoy el triunfo de la Copa América y saludó a Ángel Di María tras su retiro de la Selección.

“Siempre poniendo el éxito del conjunto por encima de sus egos”, destacó el día después de que Argentina se impusiera por 1 a 0 ante Colombia en el segundo tiempo del suplementario.

A través de su cuenta de X, el exPresidente envió un mensaje direccionado a los dirigidos por Lionel Scaloni. “¡Gracias al cuerpo técnico y a los jugadores de la Selección Nacional por otra alegría inolvidable!”, remarcó.

En la misma línea, agregó: “Gracias por seguir mostrando a todos el valor fundamental del trabajo en equipo, siempre poniendo el éxito del conjunto por encima de sus egos”.

Tras la despedida de la Selección Argentina del extremo del Benfica, Macri sostuvo: “¡Gracias, Fideo, por tu ejemplo de superación y lucha! ¡Vamos, Argentina!”.

Al término del partido, visiblemente emocionado, Di María reveló: "Estaba escrito, era de esta manera. Lo soñé, por eso dije que era mi último partido, mi última Copa América, soñé que la ganaba, que me retiraba de esta manera. tengo tantas emociones hermosas en el cuerpo”.

“Como les dije anoche a los chicos, estoy tan agradecido a esta generación. Me dio todo. Me hizo lograr lo que tanto busqué y hoy me voy de esta manera, ¿qué mejor así?”, concluyó. (NA)