El gobernador Axel Kicillof anunció su plan para impulsar grandes inversiones en la provincia de Buenos Aires mediante un régimen especial. Este proyecto, similar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) nacional, busca agilizar los procesos burocráticos y adaptar las normativas a las necesidades de los inversores. El anuncio llega en un momento de tensiones políticas, ya que el gobierno nacional le exige a la Provincia que se adhiera al RIGI nacional.

Quien lo cruzó desde redes es el alcalde de Tres de Febrero, Diego Valenzuela: "Esto es lo que pasa cuando no sos proactivo y no estás convencido de un tema. Frente a las presiones se busca legislar a las apuradas para no perder inversiones. Espero que no sea tarde".

"La presión fiscal formal en la Argentina llega al 50%, según el CEU (centro de estudios #Uia). Argentina queda primera en carga tributaria, duplicando a países vecinos como Chile o Paraguay. Hay que ordenar las cuentas públicas y bajar el gasto, para poder reducir impuestos. Dentro de las tasas e impuestos donde Argentina tiene elevada carga impositiva está el ingreso brutos provincial y las tasas municipales. Cada nivel de gobierno tiene que hacer un esfuerzo para aliviar al sector privado que es el que genera trabajo", cerró.