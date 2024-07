La NASA envió a Venus la canción de una rapera

"Me siento muy honrada de tener la oportunidad de compartir mi arte y mi mensaje con el universo", comentó la cantante estadounidense Missy Elliott.

La NASA mandó la canción de una rapera a Venus "Me siento muy honrada de tener la oportunidad de compartir mi arte y mi mensaje con el universo", comentó la cantante estadounidense Missy Elliott.

La NASA envió el pasado 12 de julio por primera vez una canción de hiphop al espacio profundo, concretamente a Venus, de acuerdo con un comunicado publicado este lunes.

El Laboratorio de Propulsión a Reacción —perteneciente a la agencia espacial de EE.UU.— transmitió la letra de la canción 'The Rain (Supa Dupa Fly)', de la cantante de hiphop estadounidense Missy Elliott, a través de la Red del Espacio Profundo (DSN, por sus siglas en inglés), desde el sur de California a dicho planeta, ubicado a unos 254 millones de kilómetros de distancia de la Tierra.

La institución señala que, trasmitida a la velocidad de la luz, la señal de radiofrecuencia tardó casi 14 minutos en llegar a su destino. Asimismo, detalla que la misión se realizó con la ayuda de una antena parabólica de 34 metros de ancho de la DNS.

"Todavía no puedo creer que vaya a salir de este mundo con la NASA a través de la Deep Space Network cuando 'The Rain (Supa Dupa Fly)' se convierta en la primera canción de hiphop que se transmite al espacio", comentó Elliott. "Elegí Venus porque simboliza la fuerza, la belleza y el empoderamiento, y me siento muy honrada de tener la oportunidad de compartir mi arte y mi mensaje con el universo", agregó. (RT)