El economista, Fausto Spotorno, se refirió a su salida del Consejo de Asesores económicos del presidente Javier Milei y evaluó un posible levantamiento del cepo tras las medidas orientadas a achicar la brecha cambiaria asegurando que el Gobierno “parecería estar preparando el terreno para eso” pero “todavía no hay claridad sobre ese camino”.

El analista económico dejó el equipo de asesores presidencial en los últimos días luego de cuestionar el anuncio del comienzo de la segunda etapa del plan de estabilización económica, lo que consideró como un alejamiento “bastante tranquilo” y sin “ningún problema”, en diálogo con el programa Esta Mañana por Radio Rivadavia.

Al respecto, explicó que la salida fue consensuada porque “yo ya estaba medio en duda y al final supongo que habrá habido un pedido, pero en la última conversación ya estaba definido porque ni yo quería estar, ni el Gobierno estaba con tantas ganas de que yo estuviera”.

Asimismo, aclaró que “fue en los mejores términos y se entendió la situación, no creo que haya quedado mal la situación ahí, de hecho sigo hablando con la gente del Gobierno como analista desde una posición más cómoda”.

Spotorno también argumentó que su desvinculación estuvo relacionada a la confusión entre su trabajo privado como analista y el rol de asesor presidencial asegurando que “se estaba haciendo muy difícil porque se malinterpretaba” y aunque “el Consejo no se dedica a la coyuntura económica, se podía confundir como que estaba opinando como parte del Gobierno como funcionario público, cosa que no era”.

El levantamiento del cepo

Al referirse a una posible salida del cepo vinculada a las recientes medidas para reducir la brecha cambiaria, el economista consideró que "hay algunas dudas sobre cómo va a funcionar el sistema hacia adelante” y precisó que “a grandes rasgos lo que el Gobierno está intentando hacer es intervenir la brecha cambiaria”, buscando bajarla ya que “si en algún momento necesitas salir del cepo cambiario lo que necesitas es que la brecha sea lo más chiquita posible”.

En esa línea, sostuvo que “puede ser más importante que tener reservas para salir del cepo cambiario” porque “si el Gobierno decide salir del cepo cambiario en algún momento, lo que quiere es que el impacto sobre el dólar sea el menor posible”.

De acuerdo a su mirada, esbozó que “el Gobierno está tratando de achicar la brecha y dar señales de que quiere salir del cepo cambiario” analizando que “el programa monetario, hoy como está, lo que parecería tratar de hacer es dejar de emitir pesos o reducir al mínimo la emisión de pesos, o mejor dicho, que la emisión de pesos sea completamente endógena, es decir que el mercado decida si tener más pesos o menos pesos”.

En este marco, expresó que “el mercado lo que se está preguntando es cuándo se sale del cepo y si bien el Gobierno parecería estar preparando el terreno para eso, todavía no hay claridad sobre ese camino, cómo va a ser todo el proceso y cuánto va a tardar”.

En relación al movimiento en el mercado cambiario de las últimas jornadas, Spotorno manifestó que “hay dos subas del dólar” y ejemplificó afirmando que una es cuando el mercado en 2018/19 “quería subir el dólar porque lo veía muy barato al estar atrasado y el mercado en esas condiciones te lleva puesto pongas los dólares que pongas, y después tenes subas del dólar que son volatilidades, por ejemplo en 2009 y ahí es donde la literatura dice intervení”, aclarando que “lo difícil de eso es que no lo sabes hasta que estas parado arriba de eso o hasta que pasó esa situación”.

Al explicar cuál de las dos variables se está dando en este momento, indicó que “por ahora parecería ser que es simplemente volatilidad, porque en 2018/19 el BCRA puso US$1.000 millones y no lo pudo parar, puso US$1.000 millones más y no lo pudo parar, y esta vez, el Gobierno solo anunció que por ahí interviene y ya bajó un poquito", aunque consideró que “en algún momento vas a tener que poner algunos dólares porque te bajó el primer día, el segundo también, no interviniste y el tercer día se te empezó a acomodar de nuevo”.

Al ser consultado sobre cuáles son las reservas con las que interviene la autoridad monetaria, el analista señaló que “eso no quedó para nada claro” remarcando que “no quedó muy claro si se iban a usar reservas que ya estaban o reservas futuras”, sobre lo que afirma que “yo entendí que se va a usar lo que entre en el futuro”, lo que “no implicaría una pérdida de reservas de las que ya tenes, siempre y cuando las reservas vuelvan a crecer”, pero “eso está más en duda”.

Frente al escenario actual, aseguró que “los cepos por naturaleza te generan pérdida de reservas y brecha cambiaria” y precisó que “lo que vivimos en los primeros seis meses de este año fue una anormalidad del cepo cambiario, lo que está pasando ahora es lo que pasa cuando tenes un cepo cambio, que es que las reservas no crecen y que la brecha cambiaria se te abre”.

En tanto, aseveró que “si fuera ministro y tuviera que tomar una decisión y quiero salir del cepo cambiario, posiblemente aunque sea medio artificialmente preparas un poco el terreno para salir”, lo que en su visión se trata de “subir la tasa de interés un poquito para cerrar la brecha, e intervenir si es necesario en el mercado de cambio por un tiempo porque no lo podes hacer eternamente, como para frenar la brecha”. (NA)