La mamá de Loan criticó al gobernador de Corrientes

La mamá de Loan Peña, María Noguera, criticó al gobernador Gustavo Valdés al sostener que en “los primeros días ya tenía que estar acá, darme un abrazo, pero no pasó”, sumado a que a 40 días de la desaparición de su hijo “ya no creo en nadie” y que José Peña no pensaba que iba a ver tantas personas en el almuerzo.

Asimismo, explicó que se enteró por los medios de la búsqueda de Loan en Chubut y Santa Cruz ya que no le informan nada por el secreto de sumario.

A 40 días de la desaparición de Loan Danilo Peña, buscan al menor en el sur luego de que un vecino haya denunciado que observó la presencia de un niño con similares características en una terminal de micros. Se realizan operativos en las rutas 3, 26 y 28.

Con el cierre de las indagatorias a los detenidos y una causa bajo secreto de sumario, este martes a la madrugada comenzaron los operativos en las rutas que unen la ciudad de Caleta Olivia con Comodoro Rivadavia.

Periodistas locales sostienen que el hombre escuchó a un nene que gritó “soy Loan”, motivo por el cual decidió radicar la denuncia.

Frente a este escenario, la Justicia Federal autorizó que la Policía registre todos los vehículos que circulen por dichas rutas, así como también hacer bajar a los ocupantes para requisar los autos.

A su vez, desde el medio ADNSUR informaron que las autoridades también revisan las cámaras de seguridad de los comercios aledaños para obtener información relevante.

Mientras sigue la incertidumbre sobre dicha denuncia, este martes continúa la declaración de Francisco Méndez, el último detenido y señalado como “informante” de Walter Maciel.

Su indagatoria había comenzado el lunes, pero al mediodía la jueza Cristina Penzo solicitó que la misma continúe este martes frente a nuevos operativos de relevancia. (NA)