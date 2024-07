El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, manifestó que el gobierno del presidente de la Nación Javier Milei “entró en un callejón sin salida” y que cada uno de los mandatarios provinciales “tendrá que ser responsable de su gente”.

En diálogo con Radio Splendid, sostuvo que esta gestión “va a un fracaso absoluto” en cuestiones de política económica y que el ajusto que hizo desde su asunción es “inhumano”.

"Cuando un ciudadano vota a un presidente es para que trate de mejorar su situación y la ha empeorado abruptamente. Con un país como el nuestro el ajuste no lo empezás sacándole la comida a nuestros hijos", indicó.

Asimismo, indicó que esta gestión “acumula recursos que nadie sabe dónde están” y que todas las provincias “sufren un retroceso muy marcado" debido a los recortes presupuestarios por parte de Nación.

En la misma línea, confirmó que “nunca le pidió nada al Presidente” y que cuando dijo “que no había plata”, no era cierto porque “para pagarle a sus amigos” sí hay.

"No sé si este gobierno va a durar 4 años, si no se deja ayudar. No deja de maltratar a diputados ni a gobernadores. Es un presidente que no tiene un comportamiento adecuado, del que no nos podemos sentir orgullosos", destacó el mandatario provincial.

Por otra parte, aseveró que Milei, "nunca se involucró en la Argentina” y que es el momento de “asumir que representa a casi 50 millones” de personas.

"Nosotros somos oposición y tenemos la obligación de actuar con responsabilidad y sentido común. El Presidente tiene que modificar sus políticas porque es una hombre con absoluta inexperiencia", sentenció.

Con respecto a la ‘cuasi-moneda’ riojana, El Chacho, sostuvo que es un “certificado de cancelación de deuda que cuida el salario de los trabajadores” de su provincia y que si se utiliza en los comercios hay descuentos.

"Los riojanos van a tener intereses por ahorrar en chachos, sería como tener un plazo fijo. Es un estímulo que va a ser absorbido por el porcentaje inflacionario que vamos a tener. Es una decisión soberana, puesto que el Presidente no conoce mi provincia ni las provincias argentinas", concluyó. (NA)