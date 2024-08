La planta conjunta de GNL entre YPF y la estatal malaya Petronas, por unos US$ 30.000 millones, se construirá en Río Negro. La decisión fue tomada por las empresas teniendo en cuenta que mientras Río Negro ya adhirió al régimen de grandes inversiones RIGI, la provincia de Buenos Aires aún está definiendo qué camino tomar.

Tras ello, el gobernador Kicillof se despachó en redes: “Milei quiere convencernos de que la planta de GNL de YPF y Petronas no se va a hacer en Buenos Aires por ‘el capricho ideológico de Kicillof, que no quiso adherir al RIGI’. ¡Mentira! Los propios funcionarios que puso en la empresa sostienen en el comunicado oficial que ‘Río Negro muestra mejores aspectos económicos para el proyecto, aún si Buenos Aires igualara los beneficios fiscales’. El capricho ideológico es de Milei que lo único que busca es castigar a la Provincia de Buenos Aires. Pero no es contra mí ni es contra el Gobierno provincial ¡Es contra todos los bonaerenses!”.

Al respecto, el alcalde de Florencio Varela, Andrés Watson, remarcó su apoyo a Kicillof. “Estamos junto a nuestro Gobernador Kicillof ante la irresponsabilidad del presidente Milei de poner en riesgo el proyecto de la planta GNL de YPF, quitando esta inversión clave para la Provincia de Buenos Aires”, escribió en X.

Watson dijo que “El futuro de los y las bonaerenses no puede estar atado a este tipo de decisiones intempestivas y arbitrarias ligadas a lo ideológico. Milei castiga a los vecinos y vecinas bonaerenses porque no lo votaron y eligió vengarse contra quienes en su gran mayoría no lo acompañan”.