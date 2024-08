Echarren versus Espert: “Pensé que el pelado era diputado bonaerense y anda feliz que llevan la planta de GNL a Río Negro”

Francisco Echarren, mandamás de Castelli, cargó contra el gobierno de Javier Milei tras lo sucedido con la planta de GNL. “Pensé que el pelado Espert era diputado por la Provincia de Buenos Aires para defenderla. Anda feliz que se llevan la planta de GNL a Rio Negro. El odio los consume”.

En ese sentido, aseguró que “Cambian la planta de GNL solo para castigar al gobernador Kicillof y a 17 millones de bonaerenses. Bahía Blanca tiene un puerto enorme, recurso humano, infraestructura, aeropuerto y todo lo necesario para este desarrollo enorme. Lo otro es una maqueta donde no han hecho un solo estudio de factibilidad. Punta Colorada cuenta con solo 4 habitantes según el último censo y no tiene absolutamente nada de lo necesario para semejante desarrollo. Una vergüenza. No soportan haber perdido la Provincia y que gobernemos con otra mirada. Por eso usan todo para dañar, aun cuando saben que la gente los va a terminar castigando a ellos. El odio ciega, el resentimiento también”.