Macri critica la nominación de Ariel Lijo a la Corte Suprema y cuestiona a Milei

El expresidente Mauricio Macri expresó públicamente su rechazo a la candidatura del juez federal Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema de Justicia. En una entrevista con TN, la primera desde que Javier Milei asumiera la presidencia en diciembre de 2023, Macri calificó la nominación como "un error" y afirmó haber transmitido su opinión directamente al Presidente.

"No estoy de acuerdo con la postulación de Ariel Lijo, se lo dije a Milei. Lo más importante es la confianza. Que cuestionen la Corte Suprema no está bueno", declaró Macri. Además, adelantó la postura de su partido en el Senado respecto al pliego de Lijo: "El PRO va a votar en contra, la mayoría, aunque hay algunos que están pensando de otra manera".

Macri argumentó que la confianza es crucial para el progreso del país y que una justicia confiable es fundamental: "La macroeconomía estable, sin inflación ni déficit fiscal es una pata. Pero la pata más importante es la Justicia". En este sentido, cuestionó la decisión de Milei de nominar a Lijo, alguien que, según él, ya ha generado debates y cuestionamientos considerables.

El expresidente también reveló la respuesta de Milei a sus objeciones: "Milei me dijo que no le importa mi oposición a la candidatura de Lijo, porque piensa que va a llevar un cambio a la Corte Suprema".

Reacciones a la nominación de Lijo

La candidatura de Ariel Lijo ha recibido más impugnaciones que la de Manuel García-Mansilla, el otro candidato propuesto por Milei para la Corte Suprema. Lijo acumuló 34 impugnaciones y 13 adhesiones durante el período de consulta ciudadana habilitado por el Senado, mientras que García-Mansilla recibió 22 impugnaciones.

Lijo deberá presentarse en una audiencia pública en el Senado el próximo 21 de agosto para responder a los cuestionamientos sobre su nominación y a las preguntas de los senadores. Según datos analizados por la comisión de Acuerdos del Senado, la participación ciudadana en este proceso fue menor que en el proceso habilitado por el Ministerio de Justicia, donde Lijo obtuvo 3.578 adhesiones y 328 impugnaciones.

Opiniones sobre el gabinete de Milei

En la misma entrevista, Macri fue consultado sobre diversos funcionarios del gabinete de Javier Milei. Destacó el desempeño de Sandra Pettovello, al frente del Ministerio de Capital Humano, y elogió a Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, por su incorruptibilidad y necesidad de desregulación rápida.

Sin embargo, Macri también expresó dudas sobre otros funcionarios, como Franco Mogetta en Transporte, y criticó la gestión de infraestructura heredada.

Relación con Patricia Bullrich y el futuro político de Macri

Macri también se refirió a su relación con Patricia Bullrich, quien se ha acercado al movimiento de Milei. Aunque expresó cierto descontento con algunas actitudes de Bullrich, afirmó no tener conflicto con ella.

Finalmente, descartó ser candidato en las próximas elecciones legislativas de 2025: "Yo no tengo intención de ser candidato. Les agradezco a los libertarios que están proponiéndolo, pero yo no puedo aportar más como diputado. Me aburriría en ese rol". Macri se autocalificó como "un pésimo diputado" y coincidió con Milei en criticar el tuit de la vicepresidenta Victoria Villarruel sobre Francia y los cantos racistas de la Selección de fútbol.