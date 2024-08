Madre e hijo conquistan las redes con sus videos sobre el Alzheimer

En el vasto universo de TikTok, una cuenta en particular ha capturado la atención y el corazón de miles de usuarios. Se trata de "Mamá Estrella 2024", un perfil administrado por el hijo de Camila Garza Barragán, una mujer de 85 años que padece demencia senil y Alzheimer.

Este perfil cuenta con más de 130,000 seguidores y ha acumulado 4 millones de "likes" en sus videos, donde su hijo comparte momentos significativos de la vida diaria con su madre, visibilizando las dificultades y alegrías que conlleva cuidar a un ser querido con estas enfermedades.

Uno de los videos más recientes y virales muestra a Camila esperando a su hijo afuera del geriátrico donde reside, apoyada en su trípode con ruedas.

Cuando él llega en auto para recogerla, ella no lo reconoce. Su hijo, con mucha ternura y paciencia, sigue la corriente y le pregunta si ha visto a su madre. Camila, confundida, menciona a otra persona antes de darse cuenta de que ella misma es la madre que buscan.

El momento culmina cuando él la invita a comer un helado de vainilla, su postre favorito, y la ayuda a subir al auto tras estacionar su trípode en la vereda del hogar de ancianos.

Este video, que ha resonado profundamente con la audiencia de TikTok, es una pequeña muestra de lo que viven muchas familias cuyos integrantes padecen Alzheimer.

La enfermedad, que afecta la memoria y otras funciones mentales, no solo es devastadora para quienes la sufren, sino también para sus seres queridos, quienes deben lidiar con la gradual pérdida de reconocimiento y memoria.

El impacto emocional de estos videos se refleja en los comentarios de los usuarios, quienes comparten sus propias experiencias con familiares que tienen Alzheimer.

Abel Juárez, por ejemplo, comentó: "La mamá de Joan Sebastián tenía Alzheimer y él un día le preguntó, 'Madre, ¿te acuerdas de mí?' y ella le respondió, 'Te prometo que tú serás lo último que olvide'".

Otro usuario, Francisco Morales, escribió: "Mi mami tiene 80 años con Alzheimer. Cuando no me reconoce, me pregunta si soy su Francisquito, así me decía cuando yo era niño. Al decirle 'sí, soy yo', se le ilumina su carita. Gracias, Dios".

El hijo de Camila ha sabido transformar el dolor de ver a su madre olvidar momentos y personas importantes en una herramienta de visibilidad y apoyo.

A través de sus videos, no solo documenta su vida diaria, sino que también brinda consuelo y esperanza a otros que pasan por situaciones similares.

Los seguidores de la cuenta no solo se conmueven con las historias, sino que también encuentran un espacio para compartir sus propias vivencias, ya sean divertidas o desgarradoras.

La historia de Camila Garza y su hijo es un recordatorio poderoso de la resiliencia y el amor incondicional.

En un mundo donde las redes sociales a menudo se llenan de contenido superficial, su cuenta de TikTok destaca como un faro de empatía y humanidad.

A medida que continúan compartiendo su viaje, siguen inspirando a millones y demostrando que, incluso en los momentos más oscuros, el amor y la conexión familiar pueden brillar intensamente.