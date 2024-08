Fassi: "La violencia y la misoginia son inaceptables y deben ser erradicadas"

"Sólo a través de un esfuerzo colectivo y una acción decidida podremos avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa. La lucha contra la violencia de género no tiene bandera política y es una causa que debe unirnos a todos", comentó Fassi.

"Desde nuestra gestión, condenamos los recientes hechos de violencia de género que han salido a la luz y renovamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos de todas las mujeres. La violencia y la misoginia son inaceptables y deben ser erradicadas de nuestra sociedad", recalcó.

Marisa Fassi, desde X, dijo "No se trata de casos aislados. Es una realidad que muchas mujeres sufren a diario. La misoginia y el machismo no sólo deshumanizan a las víctimas, sino que también socavan la confianza en nuestras instituciones democráticas. La reciente denuncia de violencia de género contra el expresidente Alberto Fernández, presentada por su expareja, pone de manifiesto una verdad que no podemos ignorar. La violencia de género, en cualquiera de sus formas, es inaceptable y debe ser condenada con firmeza por todos".